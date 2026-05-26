Продуктовая помощь для пенсионеров: где выдают наборы в 2026 году
В Украине продолжают работать фудбанки, которые бесплатно предоставляют продуктовые наборы пенсионерам, переселенцам и другим социально уязвимым категориям населения. Кто может получить такую помощь, какие документы для этого нужны и куда обращаться, читайте далее.
Кто может получить продуктовые наборы?
При этом многие украинцы до сих пор не знают, что уже сейчас могут бесплатно получать продуктовые наборы и горячее питание через благотворительные организации.
В том числе, пенсионеры могут получать продуктовые наборы весом до 30 килограммов, хотя помощь оказывают после регистрации и проверки документов. Также помощь могут получить:
- переселенцы;
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- ветераны;
- жители прифронтовых громад.
Справочно: Фудбанк – это система сбора и передачи продуктов, которые магазины или производители уже не могут реализовать, но которые еще остаются безопасными для потребления. Это товары с приближенным сроком годности, излишки продукции или продукты с поврежденной упаковкой.
Откуда появляются продукты в фудбанках?
В конце дня в супермаркетах часто остается хлеб, молочная продукция или овощи, которые уже не могут продавать на следующий день, хотя они еще пригодны к употреблению. При этом, в фудбанках отмечают, что людям не передают просроченные продукты.
Обратите внимание! Перед выдачей вся продукция проходит проверку.
Также важно различать типы маркировки:
- "Лучше употребить до" – это рекомендация производителя, после которой продукт еще может оставаться пригодным;
- "Употребить до" – конечный срок безопасного потребления. Такие товары передавать запрещено.
Какие фудбанки уже работают в Украине?
Сейчас в Украине работают несколько крупных организаций:
- Украинская федерация банков продовольствия;
- FoodBank Ukraine;
- "Тарелка".
Они оказывают помощь пенсионерам, ВПЛ, людям с инвалидностью, многодетным семьям и жителям прифронтовых территорий.
Что входит в продуктовые наборы?
Обычно продуктовые наборы весят от 15 до 30 килограммов. Чаще всего людям передают базовые продукты длительного хранения - крупы, макароны, мука, масло, консервы, сахар и соль.
Также в наборах могут быть чай, кофе и средства гигиены, в частности мыло, шампунь или зубная паста.
Поскольку часть продукции фудбанки получают непосредственно от супермаркетов, людям также могут передавать свежий хлеб, молочную продукцию, овощи, фрукты, воду и соки. При этом наполнение наборов может меняться в зависимости от поставок партнеров и региона.
Обратите внимание! Некоторые организации предоставляют не только продуктовые наборы, но и горячее питание. В частности, FoodBank Ukraine имеет точки выдачи горячих обедов в Харькове, Днепре, Одессе, Киеве и Харьковской области.
Кому могут отказать в помощи?
Для получения продуктовой помощи необходимо пройти предварительную регистрацию и предоставить документы, подтверждающие личность или статус получателя.
Без записи большинство фудбанков наборы не выдают, поскольку организации заранее формируют списки и рассчитывают количество помощи.