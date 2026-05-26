Продуктовая помощь для пенсионеров: где выдают наборы в 2026 году

В Украине продолжают работать фудбанки, которые бесплатно предоставляют продуктовые наборы пенсионерам, переселенцам и другим социально уязвимым категориям населения. Кто может получить такую помощь, какие документы для этого нужны и куда обращаться, читайте далее.

Кто может получить продуктовые наборы?

При этом многие украинцы до сих пор не знают, что уже сейчас могут бесплатно получать продуктовые наборы и горячее питание через благотворительные организации.

В том числе, пенсионеры могут получать продуктовые наборы весом до 30 килограммов, хотя помощь оказывают после регистрации и проверки документов. Также помощь могут получить:

переселенцы;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие родители;

ветераны;

жители прифронтовых громад.

Справочно: Фудбанк – это система сбора и передачи продуктов, которые магазины или производители уже не могут реализовать, но которые еще остаются безопасными для потребления. Это товары с приближенным сроком годности, излишки продукции или продукты с поврежденной упаковкой.

Откуда появляются продукты в фудбанках?

В конце дня в супермаркетах часто остается хлеб, молочная продукция или овощи, которые уже не могут продавать на следующий день, хотя они еще пригодны к употреблению. При этом, в фудбанках отмечают, что людям не передают просроченные продукты.

Обратите внимание! Перед выдачей вся продукция проходит проверку.

Также важно различать типы маркировки:

"Лучше употребить до" – это рекомендация производителя, после которой продукт еще может оставаться пригодным;

"Употребить до" – конечный срок безопасного потребления. Такие товары передавать запрещено.

Какие фудбанки уже работают в Украине?

Сейчас в Украине работают несколько крупных организаций:

Украинская федерация банков продовольствия;

FoodBank Ukraine;

"Тарелка".

Они оказывают помощь пенсионерам, ВПЛ, людям с инвалидностью, многодетным семьям и жителям прифронтовых территорий.

Что входит в продуктовые наборы?

Обычно продуктовые наборы весят от 15 до 30 килограммов. Чаще всего людям передают базовые продукты длительного хранения - крупы, макароны, мука, масло, консервы, сахар и соль.

Также в наборах могут быть чай, кофе и средства гигиены, в частности мыло, шампунь или зубная паста.

Поскольку часть продукции фудбанки получают непосредственно от супермаркетов, людям также могут передавать свежий хлеб, молочную продукцию, овощи, фрукты, воду и соки. При этом наполнение наборов может меняться в зависимости от поставок партнеров и региона.

Обратите внимание! Некоторые организации предоставляют не только продуктовые наборы, но и горячее питание. В частности, FoodBank Ukraine имеет точки выдачи горячих обедов в Харькове, Днепре, Одессе, Киеве и Харьковской области.

Кому могут отказать в помощи?