Украинские пенсионеры имеют право на ряд льгот. В частности, на бесплатный проезд в некоторых видах транспорта.

Какие льготы доступны пенсионерам в Украине сейчас?

Пенсионер может ездить бесплатно на некотором городском транспорте. К примеру, на такси эта льгота не распространяется, пишет 24 Канал.

Обратите внимание! Сейчас льгота на проезд для пенсионеров распространяется и на пригородный железнодорожный транспорт.

Также украинские пенсионеры имеют право на бесплатные или со значительной скидкой юридические услуги. Речь идет о:

защите прав и интересов пенсионера профессионалом;

профессиональной консультации;

представлении интересов.

Заметьте! Чтобы получить скидку на коммуналку, пенсионер может оформить субсидию.

От какого налога освободили украинских пенсионеров?

Пенсионеры, получающие выплату по возрасту, могут не платить земельный налог. Как отмечает ГНС, льгота действует только, если участок лица соответствует таким лимитам: