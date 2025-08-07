Кто имеет право на двойной стаж?

Рассчитывают стаж для пенсии украинцев по закону №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

В соответствии с ним, стаж в двойном размере можно получить за годы, когда человек работал на сложной или опасной работе, в экстремальных условиях.

Это могут быть такие работы:

Работа на Крайнем Севере, в высокогорных районах или регионах с неблагоприятным климатом;

Работа под землей, на горных профессиях, в частности, в метро, шахтах, на рудниках. Сюда же относят занятость на строительстве и обслуживании коммуникаций под землей;

Служба в армии – на двойной стаж могут рассчитывать участники боевых действий и АТО, а также военнослужащие, выполнявшие особо опасные задачи;

Работа в медицинских учреждениях, где существует большой риск для здоровья, а именно в инфекционных отделениях, психиатрических учреждениях, противотуберкулезных диспансерах (при определенных условиях);

Работа на водном транспорте, если человек работал в специфических условиях или выполнял длительные рейсы.

Работа в условиях высокого уровня шума, вибраций, радиации или токсичных веществ.

Важно! Участие в ликвидации последствий катастроф или стихийных бедствий, работа на месте аварий тоже считается опасной и дает право на двойной стаж.

Как воспользоваться двойным стажем?

Если человек имеет право на двойной стаж и хочет им воспользоваться, чтобы выйти на пенсию досрочно то ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

В фонд нужно предоставить документы подтверждающие это право:

трудовую книжку с выписками о месте и периоды работы в опасных условиях;

справки с предприятий где работало лицо;

выписки из нормативных актов (если изменились условия работы).

Стоит знать! На сегодня в Украине для начисления пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.