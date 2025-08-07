Кто имеет право на двойной стаж?
Рассчитывают стаж для пенсии украинцев по закону №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В соответствии с ним, стаж в двойном размере можно получить за годы, когда человек работал на сложной или опасной работе, в экстремальных условиях.
Это могут быть такие работы:
- Работа на Крайнем Севере, в высокогорных районах или регионах с неблагоприятным климатом;
- Работа под землей, на горных профессиях, в частности, в метро, шахтах, на рудниках. Сюда же относят занятость на строительстве и обслуживании коммуникаций под землей;
- Служба в армии – на двойной стаж могут рассчитывать участники боевых действий и АТО, а также военнослужащие, выполнявшие особо опасные задачи;
- Работа в медицинских учреждениях, где существует большой риск для здоровья, а именно в инфекционных отделениях, психиатрических учреждениях, противотуберкулезных диспансерах (при определенных условиях);
- Работа на водном транспорте, если человек работал в специфических условиях или выполнял длительные рейсы.
- Работа в условиях высокого уровня шума, вибраций, радиации или токсичных веществ.
Важно! Участие в ликвидации последствий катастроф или стихийных бедствий, работа на месте аварий тоже считается опасной и дает право на двойной стаж.
Как воспользоваться двойным стажем?
Если человек имеет право на двойной стаж и хочет им воспользоваться, чтобы выйти на пенсию досрочно то ему необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
В фонд нужно предоставить документы подтверждающие это право:
- трудовую книжку с выписками о месте и периоды работы в опасных условиях;
- справки с предприятий где работало лицо;
- выписки из нормативных актов (если изменились условия работы).
Стоит знать! На сегодня в Украине для начисления пенсии необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.