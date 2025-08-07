Хто має право на подвійний стаж?

Розраховують стаж для пенсії українців за законом №1058-ІV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Через відпустку можна втратити стаж: хто з українців ризикує

Відповідно до нього, стаж у подвійному розмірі можна отримати за роки, коли людина працювала на складній чи небезпечній роботі, в екстремальних умовах.

Це можуть бути такі роботи:

Праця на Крайній Півночі, у високогірних районах чи регіонах з несприятливим кліматом;

Робота під землею, на гірничих професіях, зокрема, у метро, шахтах, на рудниках. Сюди ж відносять зайнятість на будівництві та обслуговуванні комунікацій під землею;

Служба у війську – на подвійний стаж можуть розраховувати учасники бойових дій та АТО, а також військовослужбовці, що виконували особливо небезпечні завдання;

Робота в медичних закладах, де існує великий ризик для здоров'я, а саме в інфекційних відділеннях, психіатричних закладах, протитуберкульозних диспансерах (за певних умов);

Робота на водному транспорті, якщо людина працювала у специфічних умовах чи виконувала тривалі рейси.

Праця в умовах високого рівня шуму, вібрацій, радіації або токсичних речовин.

Важливо! Участь у ліквідації наслідків катастроф чи стихійних лих, робота на місці аварій теж вважається небезпечною і дає право на подвійний стаж.

Як скористатися подвійним стажем?

Якщо людина має право на подвійний стаж і хоче ним скористатися, щоб вийти на пенсію достроково то їй необхідно звернутися до Пенсійного фонду.

До фонду потрібно надати документи які підтверджують це право:

трудову книжку з виписками про місце та періоди роботи у небезпечних умовах;

довідки з підприємств де працювала особа;

витяги з нормативних актів (якщо змінилися умови роботи).

Варто знати! На сьогодні в Україні для нарахування пенсії необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.