Хто має право на подвійний стаж?
Розраховують стаж для пенсії українців за законом №1058-ІV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Відповідно до нього, стаж у подвійному розмірі можна отримати за роки, коли людина працювала на складній чи небезпечній роботі, в екстремальних умовах.
Це можуть бути такі роботи:
- Праця на Крайній Півночі, у високогірних районах чи регіонах з несприятливим кліматом;
- Робота під землею, на гірничих професіях, зокрема, у метро, шахтах, на рудниках. Сюди ж відносять зайнятість на будівництві та обслуговуванні комунікацій під землею;
- Служба у війську – на подвійний стаж можуть розраховувати учасники бойових дій та АТО, а також військовослужбовці, що виконували особливо небезпечні завдання;
- Робота в медичних закладах, де існує великий ризик для здоров'я, а саме в інфекційних відділеннях, психіатричних закладах, протитуберкульозних диспансерах (за певних умов);
- Робота на водному транспорті, якщо людина працювала у специфічних умовах чи виконувала тривалі рейси.
- Праця в умовах високого рівня шуму, вібрацій, радіації або токсичних речовин.
Важливо! Участь у ліквідації наслідків катастроф чи стихійних лих, робота на місці аварій теж вважається небезпечною і дає право на подвійний стаж.
Як скористатися подвійним стажем?
Якщо людина має право на подвійний стаж і хоче ним скористатися, щоб вийти на пенсію достроково то їй необхідно звернутися до Пенсійного фонду.
До фонду потрібно надати документи які підтверджують це право:
- трудову книжку з виписками про місце та періоди роботи у небезпечних умовах;
- довідки з підприємств де працювала особа;
- витяги з нормативних актів (якщо змінилися умови роботи).
Варто знати! На сьогодні в Україні для нарахування пенсії необхідно мати не менше 15 років страхового стажу.