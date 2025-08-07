Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема, на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту.

Які пільги доступні пенсіонерам в Україні зараз?

Пенсіонер може їздити безоплатно на деякому міському транспорті. До прикладу, на таксі ця пільга не поширюється, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Зараз пільга на проїзд для пенсіонерів поширюється і на приміський залізничний транспорт.

Також українські пенсіонери мають право на безоплатні чи зі значною знижкою юридичні послуги. Йдеться про:

захист прав та інтересів пенсіонера професіоналом;

фахову консультацію;

представлення інтересів.

Зауважте! Щоб отримати знижку на комуналку, пенсіонер може оформити субсидію.

Від якого податку звільнили українських пенсіонерів?

Пенсіонери, що отримують виплату за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Як зазначає ДПС, пільга діє лише, якщо ділянка особи відповідає таким лімітам: