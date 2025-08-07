Пільги для пенсіонерів: за це вони можуть не платити
- Українські пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у частині міського і приміського залізничного транспорту, а також на безоплатні або зі знижкою юридичні послуги.
- Пенсіонери звільнені від сплати земельного податку за умови дотримання певних лімітів на ділянки.
Українські пенсіонери мають право на низку пільг. Зокрема, на безоплатний проїзд у деяких видах транспорту.
Які пільги доступні пенсіонерам в Україні зараз?
Пенсіонер може їздити безоплатно на деякому міському транспорті. До прикладу, на таксі ця пільга не поширюється, пише 24 Канал.
Зверніть увагу! Зараз пільга на проїзд для пенсіонерів поширюється і на приміський залізничний транспорт.
Також українські пенсіонери мають право на безоплатні чи зі значною знижкою юридичні послуги. Йдеться про:
- захист прав та інтересів пенсіонера професіоналом;
- фахову консультацію;
- представлення інтересів.
Зауважте! Щоб отримати знижку на комуналку, пенсіонер може оформити субсидію.
Від якого податку звільнили українських пенсіонерів?
Пенсіонери, що отримують виплату за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Як зазначає ДПС, пільга діє лише, якщо ділянка особи відповідає таким лімітам:
- до 0,25 гектара – використовується для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;
- до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства.