Беспошлинная торговля для Украины: Польша и Франция хотят "убить" предложение ЕК, – источник

Варшава и Париж хотят ввести более строгие ограничения, учитывая возможный уровень экспорта чувствительных товаров. Этот вопрос планируют обсудить на уровне послов в среду, 27 марта.

Об этом корреспонденту 24 Канала сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

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Франция, как, вероятно, и Польша, выступают за средний уровень экспорта для чувствительных товаров, который был между 2021 и 2023 годами.

Европарламент требует более жестких ограничений

Две недели назад предложение Еврокомиссии о продлении режима беспошлинной торговли с Украиной вплоть до июня 2025 года не нашло поддержки в Европарламенте в предложенном виде.

Депутаты Европарламента выступают за дополнение списка "чувствительных товаров". В частности, добавить туда пшеницу, ячмень, овес, кукурузу и мед. Кроме того, парламент выступает за определение объемов торговли. Евродепутаты предлагают ввести автоматическую защиту, если экспорт этих товаров превысит средний уровень с 2021 по 2023 год.

! За последние два года экспорт чувствительных товаров из Украины в ЕС значительно вырос. Так, экспорт сахара вырос с квоты в 20 тысяч тонн в 2021 году до 496 тысяч тонн в 2023. Аналогично, экспорт мяса птицы увеличился с 90 тысяч тонн до 173 тысяч тонн, а экспорт яиц – с 6 тысяч тонн до почти 40 тысяч тонн в год.

Если бы было одобрено предложение Еврокомиссии, Украина могла бы экспортировать еще больше: более 300 тысяч тонн сахара, 29 тысяч тонн яиц, и 148 тысяч тонн мяса птицы, что является значительным ростом по сравнению с квотами 2021 года.