Украинцы "отбирают" рабочие места у европейцев: действительно ли это так

Более 5 миллионов украинцев из-за войны выехали в страны ЕС и большинство из них до сих пор находятся там: работают, платят налоги и способствуют развитию местных экономик. В то же время некоторые политики периодически обвиняют беженцев в том, что те якобы отбирают рабочие места у местных жителей.

Почему политики в ЕС сетуют на украинцев?

Обвинения в сторону украинцев звучат от политиков, которые используют тему миграции для мобилизации электората. Однако это не отменяет того факта, что беженцы и мигранты из Украины оказывают заметное положительное влияние на местные экономики. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

По данным УВКБ ООН, по состоянию на 19 февраля 2026 года в Европе насчитывают 5,37 миллиона беженцев из Украины.

Больше всего украинцев в Европейском Союзе сейчас сосредоточены в трех странах: Германии, Польше и Чехии. Только в них официально трудоустроены около 1,6 миллиона граждан Украины. Эксперт Василий Воскобойник приводит следующие цифры по итогам 2024 года, которые свидетельствуют о вкладе украинцев в экономики этих государств:

в ВВП Польши – 2,7%;

Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;

Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.

Напомним, в Польше упреки в сторону украинских беженцев как "нахлебников" звучали из уст представителя ультраправой и пророссийской группы "Конфедерация" Славомира Менцена. В Германии лидер ультраправых Алиса Вайдель требовала от Украины возвращения помощи на "миллиарды". В Чехии спикер парламента Томио Окамура призвал к прекращению программ для украинцев, а премьер-министр Андрей Бабиш заявлял, что не будет финансировать Украину, а каждая крона нужна для граждан.

Василий Воскобойник Председатель ОО "Офис миграционной политики", президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству В каждой стране мира политики всегда ищут какой-то триггерный вопрос, который может задеть их потенциальных избирателей и во время проведения выборов перетянуть голоса этого раздраженного поселения на себя. Всегда в любой стране мира найдутся люди, которые будут обвинять кого-то в их собственных проблемах. Почему бы не обвинять, например, украинцев, которые приехали и якобы забирают рабочие места у немцев, чехов или поляков.

Тезис о том, что украинцы забирают рабочие места поляков, опровергал эксперт "Работодателей Польши" Петр Роґовецкий. Он отметил, что примерно 80% украинцев в Польше являются экономически активными, а находят работу преимущественно там, где поляки больше не хотят работать.

В 2025 году тогдашний премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Чехия предоставила для помощи Украине 91,3 миллиарда чешских крон. Однако государственные доходы благодаря украинцам превысили эти расходы на 12,7 миллиарда крон.

Интересно! По данным отчета УВКБ ООН за январь 2026 года, почти 60% опрошенных беженцев из Украины ответили, что работают ниже своего уровня квалификации. Данные по профессиям ISCO-08 свидетельствуют, что почти вдвое больше украинцев в Европе по сравнению с гражданами стран работают на низкоквалифицированных работах: 41% против 23%. В частности 37% украинцев с высшим образованием трудоустроены ниже своей специальности, тогда как среди граждан стран этот показатель – 7%.

Как отмечает эксперт Василий Воскобойник, в Германии трудоустроены около 295 тысяч украинцев, хотя находятся в стране около 1,2 миллиона граждан Украины. Так произошло в частности из-за более усложненного выхода на рынок труда, в частности из-за потребности в знании языка. Несмотря на трудности, есть специалисты, которые подтверждают свои дипломы и работают в соответствии с квалификацией, в частности в сфере медицины.

Эксперт добавляет, что из-за старения населения Германия нуждается в около 400 тысяч мигрантов, а в Чехии уровень безработицы один из самых низких (около 3%), что свидетельствует о нехватке рабочих рук в стране.

Подобные призывы противодействовать украинской миграции были, есть, это не единичные случаи, они будут. Но перед бизнесом стран, где нет достаточно рабочей силы, встает вопрос: или уменьшать объемы производства, или закрывать производство, или привлекать иностранцев. Те, кто привлекает иностранцев и видит, как работают украинцы, понятно, будут выступать за поддержку украинцев. И это рациональная часть общества. А есть просто политики, которые этим будут спекулировать,

– заключает Василий Воскобойник.

Заметим, что, по данным по данным Trading Economics, население Чехии составляет почти 11 миллионов человек, Польши – около 37 миллионов, а Германии – более 83 миллионов.

