Национальная биткойн-биржа в Индонезии: страна урегулирует работу криптовалюты

В июле Агентство по надзору за торговлей товарными фьючерсами (Bappebti) Индонезии планирует запустить национальную биткойн-биржу. Регулятор успел согласовать правила работы торговой площадки и принял процедуру KYC.

Биткойн-биржа в Индонезии

Глава регулятора Дидида Нурдиатмоко рассказал, что все транзакции цифровых активов можно будет осуществлять исключительно на национальной бирже. Также он добавил, что 13 июля были согласованы правила работы биржи.

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В июне в Индонезии разрешили торговлю биткойнами и другими криптовалютами. В стране биткойн не будут классифицировать как товар, а скорее как товарные контракты на биржах.

Торговля на бирже будет осуществляться через интегрированное приложение, которое уже протестировано Bappebti.

Кстати, биржу планировали запустить еще в июне, но реализацию проекта пришлось отложить.

Три самых перспективных криптовалюта

Михаэль ван де Поппе выделил 3 токена, которые имеют наибольшие перспективы для роста в будущем. К ним относятся: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) и SUI (SUI).

7 июля Arbitrum торговался в пределах 1,1 доллара — это на 2,04% ниже показателей предыдущего дня. В то же время рыночная капитализация токена составляет 10,9 миллиарда долларов, а суточные торговые сделки свыше 215,3 миллиона долларов.

В тот же день Aptos упал на 4,06%, тогда монета обошлась в 7,18 доллара. Общее предложение циркулирующих на рынке монет составило 7,4 миллиарда долларов, а трейдеры оформили суточные торговые соглашения на сумму 145,3 миллиона долларов.