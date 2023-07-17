Національна біткойн-біржа в Індонезії: країна врегулює роботу криптовалюти

У липні Агентство з нагляду за торгівлею товарними ф'ючерсами (Bappebti) Індонезії планує запустити національну біткойн-біржу. Регулятор встиг погодити правила роботи торгового майданчика та схвалив процедуру KYC.

Біткойн-біржа в Індонезії

Голова регулятора Дідіда Нурдіатмоко розповів, що усі транзакції цифрових активів можна буде здійснювати виключно на національній біржі. Також він додав, що 13 липня були погоджені правила роботи біржі.

Читайте також Реалізувати дуже складно: чи може крипта стати національною валютою

У червні у Індонезії дозволили торгівлю біткойнами та іншими криптовалютами. У країні біткойн не класифікуватимуть як товар, а радше як товарні контракти на біржах.

Торгівля на біржі здійснюватиметься через інтегрований застосунок, який вже протестований Bappebti.

До слова, біржу планували запустити ще у червні, але реалізацію проєкту довелося відкласти.

Три найперспективніші криптовалюти

Міхаель ван де Поппе виділив 3 токени, які мають найбільші перспективи для зростання у майбутньому. До них належать: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) та SUI (SUI).

7 липня Arbitrum торгувався в межах 1,1 долара — це на 2,04% нижче за показники попереднього дня. Натомість ринкова капіталізація токена складає 10,9 мільярда доларів, а добові торгові угоди понад 215,3 мільйона доларів.

У той же день Aptos впав на 4,06%, тоді монета коштувала 7,18 долара. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала 7,4 мільярда доларів, а трейдери оформили добові торгові угоди на суму 145,3 мільйона доларів.