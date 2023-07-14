Чи може криптовалюта стати національною валютою

В першу чергу варто нагадати, що стандарт біткойна – це фінансовий та технологічний режим, коли біткоїн виконує всі грошово-кредитні функції у країні. Тобто він є головним засобом накопичення, платежу та інших операцій.

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Перехід з фіатної валюти на крипту несе в собі безліч складнощів. Наприклад чи зможе біткойн задовольнити потреби населення у дрібних та миттєвих переказах (проїзд у транспорті, купівля жуйки тощо). Блокчейн монет очевидно не буде використовуватися для таких транзакцій.

Нагадаємо! Основна функція блокчейну полягає у забезпеченні стабільності мережі, її децентралізації, проведенні порівняно великих транзакцій, а також унеможливлення спроб махінацій чи шахрайств на вищих рівнях.

Цю проблему може вирішити Lightning Network. Такий протокол другого рівня здатен проводити до 1 мільйону транзакцій в секунду. Для порівняння, платіжний гігант Visa має ліміт у 25 000 транзакцій на секунду. Також існує два проєкти, які допомагають цьому протоколу вдосконалюватися:

Strike – дозволяє залучати інвестиції з віддалених регіонів, де традиційні фінансові інститути не виконують свої функції належним чином або просто відсутні.

– дозволяє залучати інвестиції з віддалених регіонів, де традиційні фінансові інститути не виконують свої функції належним чином або просто відсутні. RGB – створює додаткові можливості щодо застосування смарт-контрактів. Наприклад у бізнесі можна прописати усі умови заздалегідь та автоматично виконати.

Що стосується другого рівня, то пропускна здатність Lightning Network також не може повноцінно задовольнити потреби мільйонів людей. Адже зараз цей протокол має 16 000 нод та 75 000 платіжних каналів. А цього недостатньо, щоб перевести економіку цілої країни на Біткоїн. На даному етапі ймовірним рішенням може стати протокол Fedimint та його федерації,

– пояснив біткойн-розробник і тімлід компанії Blockstream Джонас Нік.

Fedimint це протокол, який дозволяє створювати федерації з різних користувачів, де найдосвідченіша людина зможе перевіряти правильність транзакцій.

Які є політичні та економічні виклики

Головним питанням є, якою буде частка в економіці у майнінгу та і біткойн-інфраструктури. Також важливим фактором є розуміння населення, чим зумовлений перехід від фіатної валюти до крипти, які це несе переваги та як з нею працювати.

Політичні реформи та позиція уряду країн безпосередньо впливатимуть на темпи й форму переходу на стандарт біткойна. Проте у будь-якому разі стійкість до цензури сприятиме поширенню популярності койнів навіть за умов протидії з боку влади.

Три найперспективніші криптовалюти

Міхаель ван де Поппе виділив 3 токени, які мають найбільші перспективи для зростання у майбутньому. До них належать: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) та SUI (SUI).

7 липня Arbitrum торгувався в межах 1,1 долара — це на 2,04% нижче за показники попереднього дня. Натомість ринкова капіталізація токена складає 10,9 мільярда доларів, а добові торгові угоди понад 215,3 мільйона доларів.

У той же день Aptos впав на 4,06%, тоді монета коштувала 7,18 долара. Загальна пропозиція монет, що циркулюють на ринку, склала 7,4 мільярда доларів, а трейдери оформили добові торгові угоди на суму 145,3 мільйона доларів.

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