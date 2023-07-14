Может ли криптовалюта стать национальной валютой

В первую очередь следует напомнить, что стандарт биткойна – это финансовый и технологический режим, когда биткоин выполняет все денежно-кредитные функции в стране. То есть, он является главным средством накопления, платежа и других операций.

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Переход из фиатной валюты на крипту несет в себе множество сложностей. К примеру сможет ли биткойн удовлетворить потребности населения в мелких и мгновенных сказаниях (проезд в транспорте, покупка жвачки и т.п.). Блокчейн монета очевидно не будет использоваться для таких транзакций.

Напомним! Основная функция блокчейна заключается в обеспечении стабильности сети, ее децентрализации, проведении сравнительно больших транзакций, а также предотвращении попыток махинаций или мошенничеств на высших уровнях.

Эту проблему может решить Lightning Network. Такой протокол второго уровня способен проводить до 1 миллиона транзакций в секунду. Для сравнения, платежный гигант Visa имеет предел в 25 000 транзакций в секунду. Также существует два проекта, которые помогают этому протоколу усовершенствоваться:

Strike – позволяет привлекать инвестиции из отдаленных регионов, где традиционные финансовые институты не выполняют свои функции должным образом или просто отсутствуют.

– позволяет привлекать инвестиции из отдаленных регионов, где традиционные финансовые институты не выполняют свои функции должным образом или просто отсутствуют. RGB – создает дополнительные возможности применения смарт-контрактов. Например, в бизнесе можно прописать все условия заранее и автоматически выполнить.

Что касается второго уровня, то пропускная способность Lightning Network тоже не может полноценно удовлетворить потребности миллионов людей. Сейчас этот протокол имеет 16 000 нод и 75 000 платежных каналов. А этого недостаточно, чтобы перевести экономику целой страны на Биткоин. На данном этапе возможным решением может стать протокол Fedimint и его федерации,

– объяснил биткойн-разработчик и тимлид компании Blockstream Джонас Ник.

Fedimint это протокол, позволяющий создавать федерации из разных пользователей, где самый опытный человек сможет проверять правильность транзакций.

Каковы политические и экономические вызовы

Главным вопросом является, какой будет доля в экономике в майнинге и биткойн-инфраструктуры. Также важным фактором является понимание населения, чем обусловлен переход от фиатной валюты к криптам, которые это несет преимущества и как с ней работать.

Политические реформы и позиция правительства стран будут непосредственно влиять на темпы и форму перехода на стандарт биткойна. Однако в любом случае устойчивость к цензуре будет способствовать распространению популярности койнов даже при противодействии со стороны властей.

Три самых перспективных криптовалюта

Михаэль ван де Поппе выделил 3 токена, которые имеют самые большие перспективы для роста в будущем. К ним относятся: Arbitrum (ARB), Aptos (APT) и SUI (SUI).

7 июля Arbitrum торговался в пределах 1,1 доллара — это на 2,04% ниже показателей предыдущего дня. В то же время рыночная капитализация токена составляет 10,9 миллиарда долларов, а суточные торговые сделки свыше 215,3 миллиона долларов.

В тот же день Aptos упал на 4,06%, тогда монета обошлась в 7,18 доллара. Общее предложение циркулирующих на рынке монет составило 7,4 миллиарда долларов, а трейдеры оформили суточные торговые соглашения на сумму 145,3 миллиона долларов.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисные биржи.