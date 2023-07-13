Как биткойн спас компанию

Сначала стоит отметить, что Джулиан Ассанж стал известен, потому что раскрыл тайны американского Белого дома, за что его компания WikiLeaks испытала сильное политическое давление. Это не сильно повлияло на финансы организации, но в 2010 году все же были сложности.

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Поскольку платежные системы отказывались обрабатывать донаты для компании, он решил принять их в биткойнах. По его мнению, это больше, чем просто технология платежей – это способ изменить историю.

Заметьте! Основатель монеты Сатоши Накамото просил Джулиана не использовать BTC для сбора пожертвований, ведь это помогло бы избежать лишнего внимания власти к ней в начале развития.

Большое спасибо сенаторам Маккейну и Либерману за то, что заставили Visa, Paypal, AmEx, Moneybookers и других ввести против нас банковскую блокаду в 2010 году. Мы инвестировали в биткоин и заработали 50 000%,

– рассказал Ассанж.

Биткойн помог WikiLeaks продолжать получать пожертвования от пользователей, так как его транзакции не могут быть заблокированы из-за того, что он не контролируется ни одной центральной организацией или правительством.

Куда WikiLeaks дели биткойны

Еще в 2017 году по расчетам двух независимых источников на счету компании должно было быть более 25 миллионов долларов в биткойнах, но на самом деле там нашли только 1,5 биткойна. Эксперты попытались отследить транзакции компании.

Заметьте! Бывший сотрудник WikiLeaks Джеймс Болл, рассказал, что в 2013 году компания перечислила 3 тысячи биткойнов по разным анонимным адресам. В настоящее время имеется более десяти связанных счетов, на которых хранится примерно по 60 биткойнов.

Сам Джулиан Ассанж эту ситуацию не комментирует, однако, вполне вероятно, что монеты отправили на другой счет этой же компании.

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