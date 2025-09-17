Законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" рассмотрят в парламенте в пятницу, 19 сентября. Ранее проект был утвержден правительством.

Как Рада будет рассматривать бюджет?

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Смотрите также Ответ в бюджете на 2026 год: нардеп объяснил, есть ли предпосылки быстрого завершения войны

В пятницу будет представление Бюджета,

– заявил нардеп.

Железняк добавил, что в среду, 17 сентября, Рада приняла процедурное решение, необходимое для рассмотрения бюджета.

Рада только что проголосовала процедурное решение. Решение набрало необходимое количество голосов. Поэтому ждем,

– отметил Железняк.

Процедурное решение предусматривает, что народные депутаты отдельно заслушают в пятницу крупных распорядителей средств по запланированным расходам на следующий год, а именно:

Министерство экономики;

Министерство образования;

Министерство соцполитики;

и Министерство восстановления.

Государственный бюджет 2026 года: главное Согласно проекту, который утвердило правительство, ВВВ страны в 2026 году прогнозируется на уровне 10,3 триллиона гривен, что на 1,34 триллиона больше, чем в прошлом году.

Расходы государственного бюджета составят 4,8 триллиона гривен, что на 415 миллиардов больше по сравнению с 2025 годом.

Доходы прогнозируются на уровне 2,826 триллиона гривен – на 446,8 миллиарда или на 18,8% больше, чем в прошлом году.

Дефицит бюджета ожидают на уровне до 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании составит 2,079 триллиона гривен.

Минимальная зарплата в 2026 году установлена на уровне 8 647 гривен.

Курс доллара прогнозируют около 45,6 гривны за доллар США.

Расходы госбюджета на 2026 год: что известно?