Законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2026 рік" розглянуть у парламенті в п'ятницю, 19 вересня. Раніше проєкт був затверджений урядом.

Як Рада розглядатиме бюджет?

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, передає 24 Канал.

Дивіться також Відповідь у бюджеті на 2026 рік: нардеп пояснив, чи є передумови швидкого завершення війни

У пʼятницю буде представлення Бюджету,

– заявив нардеп.

Железняк додав, що у середу, 17 вересня, Рада ухвалила процедурне рішення, необхідне для розгляду бюджету.

Рада тільки що проголосувала процедурне рішення. Рішення набрало необхідну кількість голосів. Тож чекаємо,

– зазначив Железняк.

Процедурне рішення передбачає, що народні депутати окремо заслухають у п'ятницю великих розпорядників коштів щодо запланованих видатків на наступний рік, а саме:

Міністерство економіки;

Міністерство освіти;

Міністерство соцполітики;

та Міністерство відновлення.

Державний бюджет 2026 року: головне Відповідно до проєкту, який затвердив уряд, ВВВ країни у 2026 році прогнозується на рівні 10,3 трильйона гривень, що на 1,34 трильйона більше, ніж торік.

Видатки державного бюджету складуть 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів більше порівняно з 2025 роком.

Доходи прогнозуються на рівні 2,826 трильйона гривень – на 446,8 мільярда або на 18,8% більше, ніж минулого року.

Дефіцит бюджету очікують на рівні до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні складе 2,079 трильйона гривень.

Мінімальна зарплата у 2026 році встановлена на рівні 8 647 гривень.

Курс долара прогнозують близько 45,6 гривні за долар США.

Видатки держбюджету на 2026 рік: що відомо?