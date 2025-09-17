Укр Рус
Економіка Новини економіки Рада розгляне проєкт держбюджету на 2026 рік наприкінці тижня
17 вересня, 13:52
4

Рада розгляне проєкт держбюджету на 2026 рік наприкінці тижня

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2026 рік" буде представлено в парламенті в п'ятницю, 19 вересня.
  • Бюджет 2026 року передбачає ВВП на рівні 10,3 трильйона гривень, видатки – 4,8 трильйона гривень, доходи – 2,826 трильйона гривень, а дефіцит до 18,4% ВВП.

Законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2026 рік" розглянуть у парламенті в п'ятницю, 19 вересня. Раніше проєкт був затверджений урядом.

Як Рада розглядатиме бюджет? 

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк, передає 24 Канал

Дивіться також Відповідь у бюджеті на 2026 рік: нардеп пояснив, чи є передумови швидкого завершення війни 

У пʼятницю буде представлення Бюджету, 
– заявив нардеп. 

Железняк додав, що у середу, 17 вересня, Рада ухвалила процедурне рішення, необхідне для розгляду бюджету. 

Рада тільки що проголосувала процедурне рішення. Рішення набрало необхідну кількість голосів. Тож чекаємо, 
– зазначив Железняк

Процедурне рішення передбачає, що народні депутати окремо заслухають у п'ятницю великих розпорядників коштів щодо запланованих видатків на наступний рік, а саме: 

  • Міністерство економіки;
  • Міністерство освіти;
  • Міністерство соцполітики;
  • та Міністерство відновлення. 

Державний бюджет 2026 року: головне

  • Відповідно до проєкту, який затвердив уряд, ВВВ країни у 2026 році прогнозується на рівні 10,3 трильйона гривень, що на 1,34 трильйона більше, ніж торік.
  • Видатки державного бюджету складуть 4,8 трильйона гривень, що на 415 мільярдів більше порівняно з 2025 роком.
  • Доходи прогнозуються на рівні 2,826 трильйона гривень – на 446,8 мільярда або на 18,8% більше, ніж минулого року.
  • Дефіцит бюджету очікують на рівні до 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні складе 2,079 трильйона гривень.
  • Мінімальна зарплата у 2026 році встановлена на рівні 8 647 гривень.
  • Курс долара прогнозують близько 45,6 гривні за долар США.

Видатки держбюджету на 2026 рік: що відомо?

  • Наразі головним пріоритетом українського бюджету залишається оборона та національна безпека. У зв’язку з цим у 2026 році видатки на Міністерство оборони зростуть до 1,924 трильйона гривень, що на 11,4 мільярда або 0,6% більше, ніж у 2025 році.

  • Разом з тим зросте фінансування й інших міністерств. Зокрема, у 2026 році уряд планує суттєво збільшити видатки на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності – до 465,4 мільярда гривень, що на 44,6 мільярда або близько 10,6% більше, ніж у 2025 році.

  • Міністерство освіти та науки має отримати 265,4 мільярда гривень, що на 66,5 мільярда більше, ніж у 2025 році, зокрема для підвищення зарплат учителям, модернізації шкільної інфраструктури та збільшення фінансування наукових проєктів.