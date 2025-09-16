Согласно данным по бюджету на 2026 год Правительство сделало ставку не на реформу БЭБ и таможни, а на ГБР. Дело в том, что это бюро получит существенное повышение финансирования.

На сколько Правительство увеличило расходы ГБР в 2026 году?

Член налогового Комитета ВРУ Ярослав Железняк отмечает, что расходы ГБР увеличили за год более чем на 23%, то есть более чем на 880 миллионов гривен, передает 24 Канал.

Читайте также Придется добавлять: Гетманцев раскритиковал бюджет-2026 за недостаточное финансирование обороны

Зато на реформу БЭБ Правительство вообще не заложило средств, а как на реформу таможни.

Ярослав Железняк Первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член политической партии "Голос" Даже не сомневайтесь, на реформу БЭБ правительство заложило 0 гривен 0 копеек. На реформу таможни тоже. Это об официальных преимуществах правительства по бизнес-климату, а не то, что вы видите на цветных презентациях на бесконечных конференциях.

Интересно, что в соответствии с документом по расходам на 2024 – 2026 годы, который есть в распоряжении 24 Канала, для Бюро экономической безопасности на 2026 год ожидается обеспечение общего фонда на том же уровне, что и в прошлом году – 1,94 миллиарда гривен.

Какие расходы ГБР были заложены на 2026 год?

Напоминаем, что общий фонд расходов ГБР предполагается на уровне 4,71 миллиарда гривен в 2026 году.

В прошлом году эта цифра была на уровне 3,82 миллиарда гривен.

Таким образом, за год фонд вырос на сумму до почти 900 миллионов гривен.

Напоминаем! Государственное бюро расследований занимается делами, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие государства.