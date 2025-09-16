Згідно з даними щодо бюджету на 2026 рік Уряд зробив ставку не на реформу БЕБ та митниці, а на ДБР. Річ у тім, що це бюро отримає суттєве підвищення фінансування.

На скільки Уряд збільшив видатки ДБР у 2026 році?

Член податкового Комітету ВРУ Ярослав Железняк зауважує, що видатки ДБР збільшили за рік на понад 23%, тобто на понад 880 мільйонів гривень, передає 24 Канал.

Натомість на реформу БЕБ Уряд взагалі не заклав коштів, а як на реформу митниці.

Ярослав Железняк Перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, член політичної партії "Голос" Навіть не сумнівайтесь, на реформу БЕБ уряд заклав 0 гривень 0 копійок. На реформу митниці теж. Це про офіційні переваги Уряду по бізнес-клімату, а не те, що ви бачите на кольорових презентаціях на нескінченних конференціях.

Цікаво, що відповідно до документа щодо видатків на 2024 – 2026 роки, який є у розпорядженні 24 Каналу, для Бюро економічної безпеки на 2026 рік очікується забезпечення загального фонду на тому ж рівні, що й торік – 1,94 мільярда гривень.

Які видатки ДБР були закладені на 2026 рік?

Нагадуємо, що загальний фонд видатків ДБР передбачається на рівні 4,71 мільярда гривень у 2026 році.

Торік ця цифра була на рівні 3,82 мільярда гривень.

Таким чином, за рік фонд зріс на суму до майже 900 мільйонів гривень.

Нагадуємо! Державне бюро розслідувань займається справами, у яких фігурують правоохоронці, судді та найвищі службовці держави.