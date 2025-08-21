В России увеличивается бюджетный дефицит из-за войны против Украины. Москва пытается решить эту проблему, путем повышения налогов и сокращения расходов.

Почему в России растет бюджетный дефицит?

Речь, в частности, о сокращении расходов на социальные программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Дефицит бюджета в России также усиливается из-за падения доходов от реализации нефти и газа.

В этом году Россия планирует потратить на безопасность и оборону 17 триллионов рублей. Для понимания, это ориентировочно 41% от всех госрасходов.

Значительные траты Кремля на войну уже привели к:

увеличению инфляции;

угрозе рецессии;

установлению рекордных процентных ставок.

Важно! Ранее председатель бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов предупредил россиян, что им придется "жить менее комфортно". Так будет происходить из-за сокращения расходов на медицину и образование. К тому же экономисты прогнозируют, что в России в дальнейшем будет расти налоговое давление и произойдет стагнация экономики.

Почему растут оборонные расходы России?

По данным ISW, в России расходы на войну растут по ряду причин. В частности, из них следует выделить:

предоставление компенсаций военнослужащим (и их семьям);

расширение оборонно-промышленной базы (ОПРБ);

спонсирование кампаний для осуществления набора персонала для войны в Украине.

Российское правительство также должно столкнуться с будущими расходами на компенсацию ветеранам и их семьям, предоставляя им финансовую, медицинскую и психологическую поддержку от правительства в течение следующих десятилетий,

– сообщает издание.

Заметьте! Сокращение поступлений от продажи нефти связано с тем, что Россия вынуждена реализовывать ее по цене ниже рыночной. Такая ситуация возникла в результате введения вторичных санкций.