Бюджет России внезапно вышел в плюс, но главная проблема осталась

В августе бюджет России неожиданно оказался в профиците. Однако говорить об улучшении финансового положения Москвы пока рано, поскольку по итогам восьми месяцев его дефицит уже значительно превысил план на весь 2026 год.

Откуда Россия получила средства

По данным российского Минфина, месячный профицит федерального бюджета России в августе достиг 660 миллиардов рублей, или 7,7 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Это самый большой месячный профицит с августа 2025 года.

Однако такой скачок стал возможен исключительно благодаря тому, что большие государственные компании и банки выплатили дивиденды по итогам прибыли за прошлый год. Они принесли в казну 691 миллиард рублей.

Что Москва тратит на деньги

В итоге ненефтегазовые доходы России, к которым как раз и относятся эти дивиденды, выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.

Однако эти деньги мгновенно "сгорели": они едва компенсировали стремительный рост государственных расходов, которые подскочили на 16%. Ведь масштабные бюджетные расходы России на войну против Украины продолжаются, а завершения конфликта пока не видно.

Почему профицит не спасает

Несмотря на августовский всплеск доходов, совокупный дефицит российского бюджета за первые восемь месяцев года остается катастрофическим и составляет 5,8 триллиона рублей, или 2,5% ВВП.

Эта сумма уже сейчас значительно превышает годовой плановый показатель в 3,8 триллиона рублей, что соответствует 1,6% ВВП страны.

Таким образом, еще до окончания трех четвертей года Россия уже превысила запланированный на весь год дефицит примерно на 2 триллиона рублей.

Ожидается, что в сентябре российское правительство будет вынуждено представить уточненные и, вероятно, значительно более пессимистичные бюджетные прогнозы.

Напомним, за январь–июль дефицит российского бюджета составил около 6,46 триллиона рублей, или 2,8% ВВП. То есть августовский профицит лишь сократил накопленную бюджетную "дыру", но лишь временно.