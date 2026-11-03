Бюджетный дефицит: почему жесткая экономия становится риском для экономики Украины

Финансовая система Украины столкнулась с серьезным испытанием, которое выходит далеко за рамки бюджетного дефицита. Правительство фактически перешло к жесткому кассовому нормированию, откладывая часть платежей, что может сказаться не только на бизнесе, но и на потребителях.

Что происходит с государственными выплатами

Главная проблема заключается не только в дефиците ресурсов в бюджете. Нарушилась синхронность поступления и использования средств между государством, международными партнерами и частным сектором, пояснила в комментарии 24 Канала директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Елена Нусинова.

По ее словам, в настоящее время правительство заморозило десятки миллиардов гривен, поскольку вынуждено распределять имеющиеся средства с учетом текущей ликвидности:

18 миллиардов гривен приостановленного возмещения НДС;

46 миллиардов непроведенных казначейских платежей;

и 39 миллиардов перенесенных расходов.

Эти показатели нельзя просто суммировать, но в совокупности они характеризуют напряженность государственной платежной системы,

– подчеркивает экономист.

При этом бюджетные обязательства никуда не исчезают, меняется лишь момент их выполнения.

Почему бизнес вынужден платить за экономию

Впрочем, как объясняет эксперт, задерживая платежи, государство фактически сохраняет собственную ликвидность за счет предпринимателей. Компании остаются без оборотных средств, необходимых для повседневной работы, закупки сырья и выплаты зарплат.

Елена Нусинова Директор Smart Corporate Service LTD, доктор экономических наук Государство задерживает платежи, на которые предприятия уже рассчитывали. Поэтому 18 миллиардов гривен НДС для бюджета означают временно сохраненную ликвидность, а для бизнеса – отсутствие денег, необходимых для операционного цикла.

Однако когда бизнесу не хватает собственных средств из-за долгов государства, он вынужден брать дорогие кредиты или сокращать производство. А длительные задержки снижают скорость оборота капитала.

Особенно уязвимы к таким ограничениям экспортеры. Они работают на международных рынках и конкурируют по мировым ценам, но из-за задержек внутренних платежей могут испытывать дополнительную финансовую нагрузку.

Фискальная проблема государства может привести к потере конкурентоспособности национального производителя,

– предупреждает эксперт.

К тому же все эти дополнительные расходы неизбежно закладываются в конечную стоимость товаров и услуг на полках магазинов.

Если предприятие вынуждено привлекать кредит, откладывать закупки или сокращать производственные планы, возникают дополнительные финансовые расходы,

– отмечает Нусинова.

Каковы долгосрочные риски ограничений

Экономист добавляет, что практика переноса платежей на конец года или их замораживания не является новой для украинской финансовой системы, однако сейчас она приобретает угрожающие масштабы. Если кассовые разрывы станут регулярными, экономика получит так называемую премию за фискальный риск, что ударит по каждому потребителю.

Поставщики начинают учитывать возможные задержки в ценах контрактов, кредиторы повышают требования к ликвидности, а инвесторы пересматривают оценку рисков. То есть государство может формально не повышать налоговые ставки, но фактически увеличивать стоимость ведения бизнеса,

– подытоживает доктор экономических наук.

Напомним, в конце сентября Кабмин ввел " новый порядок приоритетности бюджетных расходов " из-за отставания поступлений международной финансовой помощи от запланированных объемов. В первую очередь будут финансироваться оборона, обслуживание долга, зарплаты бюджетникам, пенсии и социальные выплаты. Остальные расходы могут временно ограничиваться или переноситься.