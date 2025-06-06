В НБУ прокомментировали бюджетный курс гривны к доллару

Украина закладывает расчетный курс гривны к доллару при планировании бюджета. Однако данный показатель не является целью для Нацбанка.

Бюджетный курс гривны к доллару прокомментировали в Нацбанке

В частности он является техническим, передает 24 Канал со ссылкой на заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука.

Читайте также Дефолт по облигациям: в НБУ оценили, повлияет ли он на финансовую стабильность Украины

К нам апеллируют с тем прогнозом обменного курса, который закладывается в бюджет. Но этот то это тот технический показатель, который используется при прогнозировании, при планировании правительством,

– заявил Николайчук во время брифинга.

Он пояснил, что валютно-курсовая политика Национального банка нацелена в первую очередь на обеспечение монетарных целей. В то же время бюджетный показатель курса гривны доллара "не является каким-то указателем для Национального банка".

Согласно словам Андрея Пышного – главы Национального банка – текущая валютно-курсовая политика является оптимальной. Он добавил, что ключевой мандат Нацбанка обеспечение именно ценовой стабильности и финансовой стабильности. А вопросы фискальной политики не входят в зону полномочий и сферы ответственности НБУ.

По его словам, макрофинансовая стабильность и устойчивость – это наше общественное благо. И именно на нем базируется все, начиная от возобновления кредитования и привлечения инвестиций.

Заметьте! Пышный подчеркнул, что НБУ никогда не давал никаких заверений относительно курсовой политики, особенно в вопросах связанных с фискальной составляющей.