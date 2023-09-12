Польша блокирует, а Украина действует: как власти будут решать проблему с блокировкой зерна

Польша продлила эмбарго на ввоз украинского зерна. Оно будет действовать даже несмотря на решение Европейской комиссии. В Украине отреагировали на подобные действия.

И снова эмбарго

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что эмбарго для украинского зерна продолжается. Он отметил, что Польша не откроет свои границы для ввоза зерна.

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Матеуш Моравецкий Премьер-министр Польши Правительство защищает польских фермеров.

что 15 сентября должен был истечь срок по эмбарго на украинское зерно. Его ввели Румыния, Польша, Словакия и Болгария. Запрещалось ввозить на их территорию украинское сырье, а именно пшеницу, кукурузу, рапс и подсолнечник.

Главной причиной такого запрета стало то, что украинская зерновая продукция поступала на рынок стран Европы с избытком, а это вредило местным фермерам.

Как отреагировали в Украине

После слов Моравецкого о продлении блокады премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина обратится в арбитраж Всемирной торговой организации относительно компенсации убытков за нарушение норм ГАТТ.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Украина, несмотря на войну и блокирование Россией наших портов, придерживается своих обязательств как по Соглашению об ассоциации с ЕС, так и по праву ВТО. Мы не намеревались и не намерены вредить польским фермерам.

Он добавил, что Украина ценит поддержку от польского народа и польских семей, но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма, Украина будет действовать в соответствии со своими интересами.

Каковы варианты решения проблемы с экспортом

В комментарии 24 Каналу эксперт Денис Марчук еще раньше говорил, что выход из кризисной ситуации, чтобы не перезагружать экономику и инфраструктуру Польши или Болгарии, есть. Это выделение средств из бюджета Европейского Союза на погашение для перевозки зерновых, то есть перевозчикам.

Если Евросоюз выделит 1 миллиард долларов на разрешение этой ситуации, то это обеспечит перевозку украинского зерна в Адриатику, то есть в Хорватию или Италию и т.д., а дальше экспорт Украины распределялся бы равномерно.

По словам Марчука, на момент блокирования украинской продукции Нацбанк подсчитал, что если запрет будет длиться слишком долго, то Украина будет ежемесячно терять до 300 миллионов евро.