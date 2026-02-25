"Боевые" выплаты за январь: когда военные получат деньги

В среду, 25 февраля, военным частям в полном объеме направили весь необходимый финансовый ресурс для выплаты "боевых" за январь 2026 года. Поэтому уже вскоре украинские защитники увидят средства на своих счетах.

Когда военным выплатят "боевые"?

Разъяснения предоставил Департамент социального обеспечения Министерства обороны. Там рассказали, когда начнут начисления.

По данным ведомства, все украинские военнослужащие, кто должен был получить дополнительные вознаграждения в феврале, в ближайшие дни увидят деньги на своих счетах.

Выплаты начнутся завтра (26 февраля 2026 года – 24 Канал),

– уточнили в Минобороны.

Напомним, в армии предусмотрена система дополнительных вознаграждений тем, кто служит на передовой или выполняет задачи как в зоне боевых действий, так и за ее пределами, пишет АрмияInform.

Справка: речь идет о 30, 50 или 100 тысячах гривен – в зависимости от места несения службы и выполняемых задач.

Как выплачивают "боевые" в Украине?

"Боевые" выплачивают на основании приказа командира воинской части или начальника подразделения, в котором проходите службу. Факт выполнения боевых задач подтверждают боевые приказы, журналы боевых действий, боевые донесения или постовые ведомости.

Вознаграждение начисляют по накопительной системе за каждые 30 дней. Кроме того, его выплачивают пропорционально времени пребывания на передовой или выполнения боевых задач.

Например, если в течение месяца военнослужащий провел на передовой 10 дней (исходя из расчета 100 тысяч гривен в месяц), то сумма выплаты составит чуть более 30 тысяч гривен.

Когда "боевые" могут не прийти?

Бывают случаи, когда бойцы не получают "боевые". Это может быть связано с ошибками при формировании приказов на их назначение. Однако также дополнительное вознаграждение не выплачивают военнослужащим, которые:

ушли в СОЧ;

употребляли алкогольные, наркотические, психотропные вещества;

отказались выполнять боевые приказы;

отстранены или отстранены от выполнения служебных обязанностей;

признаны судом виновными в совершении уголовного или административного правонарушения;

намеренно причинили себе телесные повреждения;

отбывают наказание на гауптвахте.

Напомним, Кабмин принял решение об учреждении государственной премии для работников энергетической отрасли. Ежегодно будут присуждать до 50 наград по 200 тысяч гривен каждая.