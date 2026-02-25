Коли військовим виплатять "бойові"?

Роз'яснення надав Департамент соціального забезпечення Міністерства оборони. Там розповіли, коли розпочнуть нарахування.

Дивіться також Зробіть це, якщо вас мобілізували: відверте інтерв'ю офіцера про БЗВП та службу в армії

За даними відомства, усі українські військовослужбовці, хто мав отримати додаткові винагороди в лютому, найближчими днями побачать гроші на своїх рахунках.

Виплати почнуться від завтра (26 лютого 2026 року – 24 Канал),

– уточнили в Міноборони.

Нагадаємо, у війську передбачена система додаткових винагород тим, хто служить на передовій або виконує завдання як у зоні бойових дій, так і поза її межами, пише АрміяInform.

Довідка: йдеться про 30, 50 або 100 тисяч гривень – залежно від місця несення служби та виконуваних завдань.

Як виплачують "бойові" в Україні?

"Бойові" виплачують на підставі наказу командира військової частини або начальника підрозділу, у якому проходите службу. Факт виконання бойових завдань підтверджують бойові накази, журнали бойових дій, бойові донесення або постові відомості.

Винагороду нараховують за накопичувальною системою за кожні 30 днів. Окрім того, її виплачують пропорційно до часу перебування на передовій або виконання бойових завдань.

Наприклад, якщо протягом місяця військовослужбовець провів на передовій 10 днів (виходячи з розрахунку 100 тисяч гривень на місяць), то сума виплати становитиме трохи понад 30 тисяч гривень.

Коли "бойові" можуть не прийти?

Бувають випадки, коли бійці не отримують "бойові". Це може бути пов'язано з помилками під час формування наказів на їх призначення. Однак також додаткову винагороду не виплачують військовослужбовцям, які:

пішли у СЗЧ;

вживали алкогольні, наркотичні, психотропні речовини;

відмовились виконувати бойові накази;

усунені або відсторонені від виконання службових обов'язків;

визнані судом винними у вчиненні кримінального або адміністративного правопорушення;

навмисно заподіяли собі тілесних ушкоджень;

відбувають покарання на гауптвахті.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про заснування державної премії для працівників енергетичної галузі. Щорічно присуджуватимуть до 50 нагород по 200 тисяч гривень кожна.