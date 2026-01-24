Про юридичні нюанси повернення після СЗЧ розповіли у Херсонському ТЦК та СП.

Як повернутися після СЗЧ без кримінальних наслідків?

Один із найпоширеніших міфів полягає в тому, що за СЗЧ передбачена лише дисциплінарна або адміністративна відповідальність. Насправді в умовах воєнного стану все інакше. Самовільне залишення служби є кримінальним злочином.

Верховний Суд чітко сформулював позицію: якщо військовослужбовець відсутній понад 10 діб, це утворює склад злочину за частиною п’ятою статті 407 Кримінального кодексу України. Санкція серйозна – від 5 до 10 років позбавлення волі. І ця норма однаково стосується як мобілізованих, так і контрактників.

Водночас закон передбачає можливість уникнути кримінальної відповідальності. Але це не "автомат", а виняток, який працює лише, якщо одночасно виконані такі умови:

СЗЧ вчинене вперше;

особа добровільно повертається на службу;

подано клопотання слідчому, прокурору або суду;

є письмова згода командира військової частини.

Важливо розуміти, що часу на роздуми майже немає. Верховна Рада вже підтримала в першому читанні законопроєкт, який може суттєво обмежити застосування цих пом’якшувальних положень. Зволікання може означати втрату шансу скористатися чинними нормами.

Процедура повернення на службу загалом однакова – незалежно від того, чи людина планує повернутися у свій підрозділ, чи бути зарахованою до іншого.

Найпростіший шлях сьогодні – через застосунок "Армія+". Військовослужбовець подає рапорт про намір повернутися, отримує письмову згоду командира, після чого прибуває до Військової служби правопорядку. Далі командир ухвалює рішення про поновлення на службі, і якщо йдеться про перший випадок СЗЧ, воно зазвичай є позитивним.

Якщо ж інформацію про правопорушення вже внесено до ЄРДР, процедура стає більш формалізованою. За участі адвоката подається клопотання про повернення на службу, матеріали передаються до суду, і саме суд вирішує питання про звільнення від кримінальної відповідальності. У разі позитивного рішення військовослужбовця поновлюють на службі.

Окремо варто зазначити: якщо самовільне залишення тривало менше 3 діб, кримінальне провадження взагалі не відкривається. Але в усіх інших випадках діяти потрібно швидко, усвідомлено і в межах закону, зазначають у ТЦК.

