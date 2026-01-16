Яку зарплату отримують військовослужбовці у 2026 році?

Зокрема грошове забезпечення складається з основних та додаткових виплат, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

Основні виплати – це такий собі фундамент щомісячної виплати. Військовий отримує його незалежно від виконання специфічних бойових завдань. Зокрема слід виділити:

Посадовий оклад – залежить від посади, яку обіймає людина. Оклад за військовим званням – фіксована сума за присвоєне звання. Надбавка за вислугу років – зростає разом зі стажем служби (від 5% до 50% від суми посадового окладу, окладу за військовим званням та інших надбавок).

Водночас існують ще додаткові стимулюючі та компенсаційні виплати. Вони залежать від специфіки служби, умов праці тощо:

Надбавка за особливості проходження служби. Її розмір становить не менше 65% від посадового окладу, окладу за званням та надбавки за вислугу.

Надбавка за службу в умовах режимних обмежень: допуск до державної таємниці.

Надбавка за кваліфікацію: класність.

Премія: щомісячна виплата, що залежить від особистого внеску військового у результати служби та дотримання дисципліни.

Не слід забувати й про винагороду за участь у бойових діях. Це окремий вид додаткової виплати, яку запровадили на час дії воєнного стану. Крім того, вона нараховується за фактом виконання завдань.

Основні види бойових виплат наразі такі:

100 000 гривень – передбачена для осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення, виконують завдання з вогневого ураження противника або здійснюють польоти/морякам у районах ведення бойових дій. Нараховується пропорційно дням виконання завдань. 50 000 гривень – виплачується керівному складу (управління військами), що виконує завдання у складі органів військового управління, штабів, які здійснюють оперативне управління підрозділами на лінії зіткнення. 30 000 гривень – надається військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) у розрахунку на місяць (пропорційно часу виконання), навіть якщо вони не перебувають безпосередньо на "нулі", але діють у межах визначених районів ведення бойових дій або виконують завдання з ППО/забезпечення.

Також військові можуть отримати одноразову виплату у 70 000 гривень. Це винагорода за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання бойових завдань безпосередньо "на нулі" або на території противника.

Також уряд передбачив виплати для підтримки військових у різних життєвих ситуаціях. Наприклад, одноразова грошова допомога при укладанні першого контракту виплачується один раз після набрання чинності першого контракту:

рядовий склад: 8 прожиткових мінімумів; сержантський склад: 9 прожиткових мінімумів; офіцерський склад: 10 прожиткових мінімумів.

Також військовослужбовцям надається грошова допомога для оздоровлення: (їх ще називають "оздоровчі" виплати) – раз на рік. Розмір її становить місячне грошове забезпечення.

Зауважте! Ще є матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Вона може виплачуватися раз на рік за рапортом військовослужбовця (але за наявності відповідного фонду).

Нагадаємо, що учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково. Про це пишуть у Пенсійному фонду. Але за певних умов:

Чоловіки повинні досягти віку 55 років та мати щонайменше 25 років страхового стажу.

Жінкам слід бути 50-річними або старше та мати не менше 20 років страхового стажу.

Зверніть увагу! Дострокова пенсія учасника бойових дій є пенсією за віком, тому її розмір визначається, як і розмір пенсії за віком.

Що ще слід знати про виплати військовим?