В 40 окремій артилерійській бригаді імені Великого князя Вітовта розповіли про враження від "Богдани-Б".

Що військові говорять про "Богдану-Б"?

Артилерист Денис щодня працює з гарматою і каже, що вона значно перевершує радянські системи – може "покласти 155-міліметровий снаряд білці в око". Оскільки працював з різними гарматами, то має з чим порівняти.

"Богдана" краща за радянські гармати. Вона точніша, потужніша й простіша в роботі,

– пояснив Денис.

Ствол гармати довший, товщий і з більшою кількістю нарізів, а це робить її точнішою. Проте "Богдана-Б" має і свою особливість – через велику вагу її довше переводити у бойове положення та згортати після виконання завдання.

Контекст. У давнину вправність мисливця визначали за тим, як він убив дрібну тварину – ту ж білку. Було важливо не пошкодити цінне хутро, а тому цілилися в око тварини. Із цим і пов'язане порівняння захисника.

Які завдання здатна виконувати "Богдана-Б"?

Артилерія підтримує вогнем українську піхоту на передньому краї. Це вважають найважливішим.

Під час одного бойового виїзду екіпаж може відпрацьовувати одразу по кількох цілях – часом навіть по трьох або й більше. Вогонь переносять, коли отримують нові координати.

Серед основних цілей – скупчення піхоти противника, ворожі гармати, міномети, укріплення, будівлі та переправи.

Артилеристи працюють не самі: важливо взаємодіяти з іншими підрозділами.

Оператори дронів дають картинку, коригувальники передають координати, а ми вже працюємо безпосередньо по цілі. Це робота великої команди,

– розповів військовий.

Цікаво! 2С22 "Богдана" – українська самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 міліметрів. Але редактор Defence24 Адам Свєрковський припускав, що це може зробити українську армію ще більш залежною від калібру 155 міліметрів.

Які характеристики має "Богдана-Б"?

Це українська 155-міліметрова гармата, що являє собою причіпну версію самохідної артилерійської установки 2С22 "Богдана". Про розробку саме причіпного варіанта стало відомо з листопада 2023 року, а вперше його показали в жовтні 2024-го. Гаубиця в серійному виробництві з січня 2025 року.

Гармата може використовувати наявні лафети від зношених радянських систем "Мста-Б", "Гіацинт-Б", Д-20 та М-46. Довжина ствола – 52 калібри.

На кінець 2025 року джерела у військових колах розповіли "Мілітарному", що більшість причіпних гаубиць 2А36 "Гіацинт-Б" вже переробили на 2П22 "Богдана-БГ".

Гармата коштує близько 2,8 мільйона євро. Вона спокійно витримує до 7 – 8 тисяч пострілів, тобто зношується повільно. Відремонтувати її можна за 48 годин.

У січні 2026 року аналітики Defense Express зауважили: "Богдана-Б" могла би стати основною у своєму класі для всієї Європи, цей ринок вільний. Але більшість країн Європи поки що не зацікавлена у причіпній артилерії, бо покладається лише на самохідну.