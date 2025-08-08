Совет Европейского Союза 8 августа принял решение о предоставлении Украине помощи в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет о сумме в более чем 3 миллиарда евро.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

К теме Что будет с инфляцией, ВВП и зарплатами: два прогноза для Украины на следующие 3 года

Что известно о новом транше помощи по программе Ukraine Facility?

Юлия Свириденко рассказала, что Совет Европейского Союза принял решение о помощь Украине на сумму 3,056 миллиарда евро.

Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку,

– отметила премьер-министр.

Руководительница Кабмина отметила, что каждое такое решение приближает к сильной Украине в единой Европе.

Ранее стало известно, что Европейский Союз уменьшает четвертый транш для Украины в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения трех реформ. Речь идет о децентрализации, отборе судей в Высший антикоррупционный суд и закон об АРМА.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье отметил, что Украина получит 3,05 миллиарда евро вместо 4,5 миллиарда, как было запланировано, поскольку выполнила 13 из 16 необходимых реформ.