Более 3 миллиардов евро для Украины: Совет ЕС одобрил новый транш в рамках Ukraine Facility
- Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине помощи в рамках программы Ukraine Facility на сумму 3,056 миллиарда евро.
- Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что это решение демонстрирует доверие к курсу реформ Украины и выразила благодарность датскому председательству за поддержку.
Совет Европейского Союза 8 августа принял решение о предоставлении Украине помощи в рамках программы Ukraine Facility. Речь идет о сумме в более чем 3 миллиарда евро.
Что известно о новом транше помощи по программе Ukraine Facility?
Юлия Свириденко рассказала, что Совет Европейского Союза принял решение о помощь Украине на сумму 3,056 миллиарда евро.
Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые трудные времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку,
– отметила премьер-министр.
Руководительница Кабмина отметила, что каждое такое решение приближает к сильной Украине в единой Европе.
Ранее стало известно, что Европейский Союз уменьшает четвертый транш для Украины в рамках программы Ukraine Facility из-за невыполнения трех реформ. Речь идет о децентрализации, отборе судей в Высший антикоррупционный суд и закон об АРМА.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье отметил, что Украина получит 3,05 миллиарда евро вместо 4,5 миллиарда, как было запланировано, поскольку выполнила 13 из 16 необходимых реформ.