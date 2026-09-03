Удар по санкциям: Болгария вновь будет закупать российское оборудование для АЭС

Болгария разрешила поставки товаров из России для обеспечения работы единственной атомной электростанции "Козлодуй". Москва вновь сможет заработать миллионы, используя зависимость страны от своих технологий.

Что разрешила Болгария

Кабинет министров Болгарии официально одобрил отступление от санкций Евросоюза против России, сообщает BNR News.

Решение правительства предусматривает, что АЭС "Козлодуй" сможет импортировать из России определенные изделия из железа и стали.

В болгарском правительстве пояснили, что эти поставки необходимы для выполнения действующего контракта и безопасной эксплуатации атомной станции. В то же время София подчеркнула, что разрешение будет действовать только до истечения срока соответствующего договора.

Почему Болгария будет закупать у России

АЭС "Козлодуй" – единственная атомная электростанция Болгарии и крупнейший источник электроэнергии в стране. На ее долю приходится более трети годового производства.

При этом значительная часть систем на станции имеет российское происхождение. В правительстве отмечают, что АЭС необходимо регулярно пополнять необходимыми элементами и запасными частями, чтобы поддерживать ее безопасную работу.

Поэтому отдельные контракты, связанные с безопасной эксплуатацией пятого и шестого энергоблоков, заключены с российскими компаниями.

Что еще сделала Болгария в отношении исключений

Помимо действующей станции "Козлодуй", послабления коснутся и недостроенной АЭС "Белене".

Болгарское правительство разрешило национальной энергетической компании ЕАД объявить государственный тендер и заключить прямой договор с филиалом российского подрядчика "Атомстройэкспорт".

Деньги пойдут на консервацию оборудования, которое ранее было поставлено для первого и второго блоков этого замороженного проекта.

В Болгарии пояснили, что производитель оборудования ранее предоставил исключительное право на техническое руководство этими работами российской компании.

Напомним, что еще в 2012 году София отказалась от строительства АЭС "Белене" с участием России. Однако в 2026 году в Москве вновь заговорили о возможности возобновления переговоров с Болгарией о возрождении атомного проекта.