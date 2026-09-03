Що дозволила Болгарія

Кабінет міністрів Болгарії офіційно схвалив відступ від санкцій Євросоюзу проти Росії, повідомляє BNR News.

Рішення уряду передбачає, що АЕС "Козлодуй" зможе імпортувати з Росії визначені вироби із заліза та сталі.

У болгарському уряді пояснили, що ці поставки необхідні для виконання чинного контракту та безпечної експлуатації атомної станції. Водночас Софія наголосила, що дозвіл діятиме лише до завершення терміну відповідного договору.

Чому Болгарія купуватиме у Росії

АЕС "Козлодуй" – єдина атомна електростанція Болгарії та найбільше джерело електроенергії в країні. На неї припадає понад третина річного виробництва.

Водночас значна частина систем на станції має російське походження. В уряді наголошують, що АЕС необхідно регулярно поповнювати потрібними елементами та запасними частинами, щоб підтримувати її безпечну роботу.

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Відтак, окремі контракти, пов'язані з безпечною експлуатацією п'ятого і шостого енергоблоків, укладені з російськими компаніями.

Які ще винятки зробила Болгарія

Окрім діючої станції "Козлодуй", послаблення стосуватиметься й недобудованої АЕС "Белене".

Болгарський уряд дозволив національній енергетичній компанії ЕАД оголосити державний тендер та укласти прямий договір із філією російського підрядника "Атомстройекспорт".

Гроші підуть на консервацію обладнання, яке раніше поставили для першого та другого блоків цього замороженого проєкту.

У Болгарії пояснили, що виробник обладнання раніше надав виключне право на технічне керівництво цими роботами російській компанії.

Нагадаємо, ще у 2012 році Софія відмовилася від будівництва АЕС "Белене" за участі Росії. Однак у 2026 році у Москві знову заговорили про можливість повернення до переговорів із Болгарією про відродження атомного проєкту.