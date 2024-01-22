Больничные выплаты: каков размер пособия в 2024 году

22 января 2024, 13:20
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Источник:

Кабмин

Украинцы имеют закрепленное право на получение пособия в случае временной потери трудоспособности с целью компенсации утраченного заработка. О том, как рассчитать размер пособия по больничным выплатам в 2024 году, читайте дальше.

Как рассчитываются выплаты

Согласно законодательству Украины, размер денежной помощи за период временной нетрудоспособности определяется на основе среднедневной заработной платы работника и его страховой стаж.

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Следовательно, размеры больничных застрахованным лицам зависят от стажа и рассчитываются следующим образом:

  • 50% средней зарплаты – когда страховой стаж составляет не более 3 лет ;
  • 60% – срок страхового стажа от 3 до 5 лет;
  • 70% – страховой стаж составляет от 5 до 8 лет ;
  • 100% – срок страхового стажа превышает 8 лет.

Кто еще может получить 100% выплаты

В то же время, для некоторых лиц размер больничных равен 100%. независимо от наличия стажа. В частности, речь идет о лицах, которые имеют соответствующие законодательству льготы, а именно:

  • пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;
  • ветераны войны;
  • члены семей погибших защитников и защитниц.
Заметьте! Если у работника в течение 12 месяцев перед страховым случаем было в наличии страхового стажа менее шести месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности рассчитывают исходя из начисленной зарплаты, с которой уплачивают страховые взносы.

Как получить выплату по больничному

Больничные выплаты предоставляются за счет средств, хранящихся в Пенсионном фонде. Для получения этих выплат работодателям необходимо подать заявление-расчет в ПФУ.

Заметьте! Пенсионный фонд реализовал возможность формирования и предоставления информации о выплате средств застрахованным лицам страхователями через электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.
Автор: Катерина Добровольська