G7 выделит 100 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов

Лидеры стран "Большой семерки" провели виртуальную встречу, посвященную ситуации на мировых энергетических рынках. В частности, они договорились через Международное энергетическое агентство выделить 100 миллионов баррелей нефти в течение 4 месяцев

В ходе встречи лидеры "Большой семерки" согласились, что должны совместно обеспечить стабильные поставки энергоносителей и защитить потребителей и бизнес от роста цен. Об этом говорится в заявлении лидеров G7.

О чем еще договорились лидеры G7 на фоне энергетического кризиса?

Процесс высвобождения нефти из стратегических резервов должен начаться немедленно.

Значительную часть запасов дизельного топлива планируется выпустить уже в течение первых 20 дней.

В ближайшие дни представители стран обсудят, нужно ли увеличивать объемы высвобождения дизельного топлива.

Также страны G7 договорились координировать ремонты своих нефтеперерабатывающих заводов, чтобы они не останавливались одновременно.

По возможности страны также временно увеличат загрузку НПЗ.

Кроме того, G7 призвала государства с большими нефтеперерабатывающими мощностями нарастить производство нефтепродуктов, в частности дизельного топлива.

Страны "Большой семерки" подтвердили, что не планируют ограничивать экспорт энергоносителей друг в друга. В то же время они призвали других производителей не вводить запреты, которые могут еще больше дестабилизировать рынки.

Отдельно лидеры "Большой семерки" осудили действия Ирана, которые, по их оценке, влияют на международную торговлю и энергетическую безопасность. Они призвали возобновить свободное судоходство через Ормузский пролив и отметили усилия США по обеспечению движения товаров по этому маршруту.

В то же время G7 заявила, что продлит санкции против России.

Напомним, ранее президент СШАДональд Трампзаявил, что подорожание дизельного топлива связано не с войной на Ближнем Востоке, а с ударами Украины по российским НПЗ.

По его словам, украинские атаки быстро выводят из строя заводы, производящие дизельное топливо.