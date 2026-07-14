Великобритания присоединилась к программе поддержки Украины со стороны Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро

Великобритания договорилась с Европейским союзом об участии своих оборонных компаний в контрактах, которые будут финансироваться в рамках программы поддержки Украины. В Лондоне убеждены, что соглашение одновременно укрепит обороноспособность Украины и будет стимулировать экономический рост Соединенного Королевства.

Британские оборонные компании смогут участвовать в контрактах для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о заключении соглашения с Европейским Союзом, которое открывает британским оборонным компаниям доступ к контрактам, финансируемых в рамках европейской инициативы по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро (78 миллиардов фунтов стерлингов). О достижении договоренности сообщили в британском правительстве, а также подтвердили в совместном заявлении Великобритании и ЕС.

О соглашении Стармер объявил после прибытия в Париж на заседание "коалиции решительных". По словам британского премьера, новый механизм позволит одновременно укрепить украинную оборону и создать дополнительные возможности для британской экономики.

"Работая вместе с нашими европейскими союзниками, мы усиливаем поддержку Украины и усиливаем давление на Россию. Вместе мы посылаем четкий сигнал: мы будем выступать единым фронтом против российской агрессии и продолжим защищать безопасность Европы", – заявил Кир Стармер.

Правительство Великобритании подчеркнуло, что участие в программе откроет местным производителям путь к многомиллиардным инвестициям, поможет сохранить высококвалифицированные рабочие места и укрепит национальную оборонно-промышленную базу.

Что предусматривает новое соглашение между Великобританией и ЕС

Договоренность стала результатом переговоров между Лондоном и Брюсселем, о начале которых стороны объявили еще в мае во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.

Согласно соглашению, британские оборонные компании получат право участвовать в тендерах на закупки, финансируемые за счет кредитной программы ЕС для Украины. В то же время Великобритания будет вносить справедливый и пропорциональный вклад в покрытие расходов, связанных с привлечением этих средств, в зависимости от стоимости контрактов, которые получат британские предприятия.

В совместном заявлении стороны подчеркнули, что данное соглашение демонстрирует совместную поддержку Украины и подтверждает тесное взаимодействие оборонно-промышленных комплексов Европейского Союза и Великобритании. "Европейский Союз и Великобритания совместно признают сегодняшнее соглашение как демонстрацию их общей приверженности Украине, а также тесно взаимосвязанного и взаимозависимого характера оборонно-промышленных баз Союза и Великобритании".

В конце мая Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с ЕС на 90 миллиардов евро. Документ определяет нормы и пределы привлечения средств по кредиту.