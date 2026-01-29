Количество забронированных в Украине значительно выросло: в Министерстве экономики назвали цифру

В течение года количество забронированных украинцев выросло на несколько сотен тысяч. Бронирование влияет на мобилизацию, поэтому важно держать баланс.

Об этом министр экономики Алексей Соболев сказал во время дискуссии "Новая страна: ключевые вопросы".

Сколько в Украине забронированных работников?

По словам Соболева, в прошлом году показатель был на уровне миллиона, теперь – 1 миллион 300 тысяч. Министр экономики подчеркнул, что важно держать баланс между мобилизацией и бронированием. Сейчас этот баланс, по его мнению, соблюден.

На самом деле бронирование за последний год выросло. У нас было где-то миллион забронированных людей, сейчас – где-то миллион триста,

– сказал он.

А также добавил, что ранее военные обращались с просьбами уменьшить ее количество. В то же время бронирование положительно влияет на экономику, поскольку ради брони некоторые люди выходят из теневых трудовых отношений.

По его словам, люди, которые бронируются, выходят из серого рынка занятости. Это позволило поднять требования для компании, что бронируют работников, в частности по средней зарплате, и высвободило десятки миллиардов средств.

Как изменились правила бронирования в 2026 году?