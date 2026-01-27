Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Чем отличается отсрочка и бронирование?

Бронирование могут получить не все граждане призывного возраста, а только те, кто работают на критически важных предприятиях. Заметим, что важность компании должна быть признана государством. Тогда работодатель может подать своих работников на бронирование, которое предоставляют в ТЦК и СП. Все условия бронирования прописаны в постановлениях Кабинета Министров Украины №76 и №1332. Такое освобождение от мобилизации действует год с возможностью продления.

Стоит отметить! Узнать, действует ли у вас бронирование, можно у своего работодателя. Кроме того, такие данные содержатся в электронном военном документе в приложении Резерв+ или в архивах ТЦК и СП.

Отсрочка от мобилизации, зато, временное освобождение от призыва по мобилизации, которое предоставляется только на основаниях, четко предусмотренных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отсрочка фактически не является постоянным освобождением от службы, а действует, только когда человек имеет основания для нее.

Что стоит знать об отсрочке и бронировании?