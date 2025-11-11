Пенсия при 20 годах стажа: сколько будут выплачивать и как повысить сумму

Размер будущей пенсии зависит не только от заработка в течение трудовой жизни, но и от продолжительности стажа. Таким образом, при наличии 20 лет официальной работы расчет осуществляют по специальной формуле, где учитывают среднюю зарплату по стране и индивидуальные показатели дохода.

Какой будет пенсия с 20 годами стажа?

Формула, по которой высчитывают размер выплат, требует показателей средней зарплаты в стране, коэффициент страхстажа и индивидуальный коэффициент зарплаты, передает 24 Канал.

Соответственно эти показатели нужно рассчитать, а затем умножить для получения суммы, которую будут выплачивать лицу с 20 годами стажа.

Расчет средней зарплаты проводит Пенсионный фонд Украины. По состоянию на сентябрь 2025 года, этот показатель составляет 21 190,31 гривны.

В то же время коэффициент страхстажа (КС) – это годы официального стажа, умноженные на 1%. Если стаж составляет 20 лет, то показатель КС будет 0,2.

В то же время индивидуальный коэффициент высчитывается соотношением средней зарплаты будущего пенсионера к средней зарплате в стране за конкретный период времени. Таким образом, чем выше официальный доход лица, тем больше будет показатель коэффициентf.

Каким будет расчет: если средняя зарплата человека составляла 10 тысяч гривен, а средняя зарплата по стране, по состоянию на сентябрь, по данным ПФУ, – 21 190,31 гривны, то 10 тысяч поделить 21 190 = 0,47; далее 21 190 умножить на 0,47 и 0,2 = 1 991,86 гривны – таким получится размер пенсионных выплат.

Обратите внимание! Чем больше доход и стаж, тем больше будет размер пенсионных выплат в будущем.

В то же время стоит напомнить, что если пенсионные выплаты не соответствуют показателям, то их повышают до установленных лимитов.

Напоминаем, что минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров составляет 3 038 гривен,

А для лиц, достигших возраста 65 лет, не работают, получают пенсию и имеют полный страховой стаж 30/35 лет, установлен показатель в 3 758 гривен, пишут в ПФУ.

Какой будет выплата при 40 годах стажа?