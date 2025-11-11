Пенсія при 20 роках стажу: скільки виплачуватимуть і як підвищити суму

Розмір майбутньої пенсії залежить не лише від заробітку протягом трудового життя, але й від тривалості стажу. Таким чином, за наявності 20 років офіційної роботи розрахунок здійснюють за спеціальною формулою, де враховують середню зарплату по країні та індивідуальні показники доходу.

Якою буде пенсія із 20 роками стажу?

Формула, за якою вираховують розмір виплат, потребує показників середньої зарплати в країні, коефіцієнт страхстажу та індивідуальний коефіцієнт зарплати, передає 24 Канал.

Відповідно ці показники потрібно розрахувати, а потім помножити для отримання суми, яку виплачуватимуть особі з 20 роками стажу.

Розрахунок середньої зарплати проводить Пенсійний фонд України. Станом на вересень 2025 року, цей показник становить 21 190,31 гривні.

Водночас коефіцієнт страхстажу (КС) – це роки офіційного стажу, помножені на 1%. Якщо стаж становить 20 років, то показник КС буде 0,2.

Водночас індивідуальний коефіцієнт вираховується співвідношенням середньої зарплати майбутнього пенсіонера до середньої зарплати в країні за конкретний період часу. Таким чином, чим вищий офіційний дохід особи, тим більшим буде показник коефіцієнтf.

Яким буде розрахунок: якщо середня зарплата людини становила 10 тисяч гривень, а середня зарплата по країні, станом на вересень, за даними ПФУ, – 21 190,31 гривні, то 10 тисяч поділити 21 190 = 0,47; далі 21 190 помножити на 0,47 та 0,2 = 1 991,86 гривні – таким вийде розмір пенсійних виплат.

Зверніть увагу! Чим більший дохід та стаж, тим більший буде розмір пенсійних виплат у майбутньому.

Водночас варто нагадати, що якщо пенсійні виплати не відповідають показникам, то їх підвищують до встановлених лімітів.

Нагадуємо, що мінімальний розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів становить 3 038 гривень,

А для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію та мають повний страховий стаж 30/35 років, встановлений показник в 3 758 гривень, пишуть в ПФУ.

Якою буде виплата при 40 роках стажу?