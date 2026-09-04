Российские удары продолжаются: стоит ли украинцам ожидать дефицита топлива

Россия продолжает наносить удары по украинским АЗС. В то же время в стране существует риск массированных обстрелов, что заставит людей скупать топливо для генераторов.

Будет ли дефицит топлива

Почему население должно ожидать в ближайшее время и будет ли дефицит топлива, рассказал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в комментарии 24 Канала.

По состоянию на данный момент, как отметил Сергей Куюн, пока что для дефицита нет абсолютно никаких оснований.

По всем направлениям сегодня, по всем видам топлива, наблюдается даже некоторый профицит предложения. И это при том, что сейчас сезон активного потребления,

– пояснил эксперт.

Он напомнил, что с подобными трудностями Украина столкнулась в августе. Тогда это было связано с "дестабилизацией южного направления поставок из-за российских атак на морской транспорт". Но рынок, как отмечает Куюн, адаптировался.

Сергей Куюн добавил, что на данный момент нет абсолютно никаких проблем ни с одной маркой топлива.

Напомним, что даже Кирилл Буданов заявлял, что не видит предпосылок для топливного кризиса. В частности, в Киеве.

В правительстве также четко заявляли, что дефицита топлива нет. Рынок обеспечен полностью.