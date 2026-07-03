Правительство заявляет, что дефицита топлива в Украине нет

В Украине на данный момент отсутствует дефицит топлива, а рынок полностью обеспечен необходимыми ресурсами. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр экономики Алексей Соболев, передает "РБК-Украина".

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По его словам, импорт топлива продолжается в обычном режиме, а логистические цепочки работают без существенных перебоев.

"На данный момент дефицита топлива для гражданского сектора в Украине нет. Рынок обеспечен, импортные поставки контрактуются, логистика работает", – подчеркнул министр.

Соболев также отметил, что правительству удалось избежать дефицита даже во время обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда война между Израилем и Ираном создавала риски для мирового топливного рынка.

Какие меры правительство готовит для бесперебойных поставок

По словам министра, сейчас Кабинет Министров совместно с Министерством энергетики, областными военными администрациями и участниками рынка ежедневно проводит консультации по обеспечению бесперебойных поставок топлива.

Среди обсуждаемых вариантов – различные модели распределения ресурсов между регионами, дополнительная защита автозаправочных станций, а также организация доставки топлива непосредственно транспортом без создания значительных запасов в местах хранения. Кроме того, власти совместно с бизнесом рассматривают возможность создания механизма страхования или совместного фонда для компенсации расходов на такие меры.

В то же время Алексей Соболев подчеркнул, что часть деталей правительство не разглашает из соображений безопасности, чтобы эта информация не могла быть использована врагом.

"Мы ведем эту работу совместно с Минэнерго и ОВА. Это приоритетное направление деятельности правительства в настоящее время. Мы уверены, что сможем, как и во время кризиса в Ормузском проливе, предотвратить дефицит топлива", – отметил он.

Между тем текущая ситуация на топливном рынке остается под контролем благодаря диверсифицированному импорту, стабильной логистике и постоянной координации между государством и бизнесом. В то же время в условиях войны ключевым фактором сохранения стабильности останется оперативное реагирование на новые вызовы в сфере безопасности и возможные изменения в логистике поставок.

В то же время, напомним, в России на фоне топливного кризиса политики призывают население "драматизировать ситуацию" и страдать. Между тем сами чиновники ждать не собираются – на АЗС начали заправлять их автомобили без очереди.