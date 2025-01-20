Ситуация улучшается: как изменился курс доллара во второй половине января

Торги на межбанке на прошлой неделе начинались очень живо. В первые дни спрос все еще существенно превышал предложение иностранной валюты, что стимулировало рост котировок

Как изменился валютный рынок в середине января

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько отметила, что пиковых отметок они достигли во вторник утром, когда отдельные сделки заключались выше отметки 42,40 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank НБУ продолжал усиленно поддерживать национальную валюту, закрывая структурный дефицит валюты интервенциями. Это принесло результат – уже в среду котировки на межбанке начали медленно снижаться, стимулируя экспортеров выходить на рынок с продажей валютной выручки, что ускорило укрепление гривны.

Как отмечает Золотько, в пятницу стоимость доллара на межбанке опускалась до 42,05 гривен за доллар. В то же время последняя торговая сессия недели закрывалась котировками в рамках 42,10 – 42,11 гривны за доллар.

Курс доллара на наличном рынке, как и ожидалось, с самого начала прошлой недели начал снижаться. Ранее, на фоне повышенного спроса со стороны населения, стоимость валюты в этом сегменте рынка, по словам банкира, была завышенной.

Как только спрос начал утихать, наличный курс начал динамично снижаться. Если в понедельник наличный доллар предлагали в рамках 42,9 – 43,1 гривны за доллар, то в конце недели курс снизился до 42,60 – 42,65 гривны за доллар,

– отмечает Золотько.

Что будет с долларом в конце января

Важным фактором влияния на курсовые тренды на этой неделе будет заседание монетарного комитета НБУ и принятие правлением регулятора решения по учетной ставке и процентной политике.

Обратите внимание! Учитывая ощутимое ускорение инфляции в конце года, существует довольно высокая вероятность повышения ставки, что является фактором поддержки национальной валюты.

По моему мнению, течение этой недели курс доллара в наличном сегменте рынка будет колебаться в диапазоне 42,50 – 42,90 гривны за доллар,

– прогнозирует банкир.

Как говорит Золотько, не исключено, что определенное влияние на настроения экономических агентов повлечет и инаугурация Трампа. Имеется в виду, что заявления или действия нового президента на посту могут влиять на настроения, а затем и спрос и предложение валюты.