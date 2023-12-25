Когда доллар может стоить 50 гривен: эксперт объяснил, что может к этому привести

В следующем году доллар, вероятно, подорожает. Даже в бюджете курс был заложен более 40 гривен. Впрочем, рост стоимости может рекордно достичь вверх и перевалить за 40 гривен. И для этого будут некоторые причины.

Может ли подорожать доллар в 2024 году

Как россказал 24 Каналу экономист Даниил Монин, доллар может достичь максимального показателя в следующем году. И это все может случиться из-за отсутствия в нужном объеме внешнего финансирования.

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Следовательно, эксперт объясняет, что если внешние игроки не дадут достаточно денег, Украине придется закрыть часть дефицита за счет собственных ресурсов.

Даниил Монин Экономист Тогда курс вполне может составить 45 – 50 гривен за доллар.

Интересно добавить, что по словам Монина, если торговый баланс будет отрицательным, а именно в 37 миллиардов долларов и примерно таков и в 2024 году, то это вопрос времени, когда произойдет глубокая девальвация.

Считаю, что правильно ее начинать проводить уже в 2024 году, чтобы объявить пик будущих периодов,

– объясняет эксперт.

Какой курс НБУ

По состоянию на 25 декабря, по данным НБУ, официальный курс доллара составляет гривны Интересно, что 14 декабря валюта перевалила за 37 гривен, а 22 декабря составила около 37,6 гривны.

Что будет в январе

Банкир Тарас Лесной говорит, передает 24 Канал, что такие изменения в декабре, как отмена ограничений на наличном рынке и мягкое вмешательство регулятора на межбанк для достижения по меньшей мере баланса между спросом и предложением, будут продолжаться и в начале 2024 года.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Пока нет никаких признаков для "озабоченности": международные валютные резервы Украины составляют почти 39 миллиардов долларов – этого вполне достаточно долго поддерживать баланс на валютном рынке. А объемы международной помощи вряд ли будут меньше озвученных правительством 41 миллиардов долларов в год.

Кроме того, после праздников, прогнозирует Лесовой, на рынке валют будут наблюдаться курсовые изменения, которые будут незначительными и более или менее прогнозируемыми. Также НБУ будет иметь большое влияние на курсообразование, потому что ситуация на межбанке под тщательным наблюдением реглятора.