Евро в Венгрии: две трети венгров выступают за переход на новую валюту

С 2019 года количество венгров, которые поддерживают введение евро, почти удвоилось. Такие данные приводит социологический опрос компании Závecz Research.

Сколько людей поддерживают переход на евро

Как демонстрирует исследование, доля противников евро уменьшилась с 49% до 25%. Таким образом, если пять лет назад 38% опрошенных заявили, что общую европейскую валюту следует ввести в Венгрии, то в этом году уже 68% поддерживают это предложение.

Читайте также: Официальный курс доллара держится на новой психологической отметке

Поддержка введения евро в венгерском обществе является равномерной – невозможно найти группу, в которой противники составляют большинство, максимум их доля несколько меняется.

Среди избирателей партий наименьшую поддержку внедрения евро демонстрируют сторонники "Фидес" и Mi Hazánk – 53% и 49% соответственно.

Например, доля сторонников во всех трех исследуемых группах составляет 68 – 70%, в зависимости от населенных пунктов она варьируется от 64% до 75%.

Более тесное сотрудничество с ЕС

Кроме того, 60% опрошенных желают совместно с ЕС принятия решений в большем количестве сфер, чем сейчас. А также они стремятся к более тесному сотрудничеству между европейскими странами.

Это на 9 процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

С другой стороны, 33% опрошенных желают менее тесного сотрудничества и возвращения права принятия решений в нескольких сферах к странам-членам. Большинство тех, кто поддерживает эту позицию, составляют избиратели партий "Фидес" и Mi Hazánk (61% и 56% соответственно).