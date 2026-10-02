Индексация пенсий до конца осени: кому выплаты пересчитают автоматически, а кому – нет

После весеннего пересчета выплат в обществе вновь активно обсуждается возможный рост доходов пожилых людей. Хотя у государства есть четкий график обновления социальных стандартов, для отдельных категорий граждан правила изменятся уже в ближайшее время.

Будет ли еще одна общая индексация пенсий

Масштабного повторного осовременивания пенсий до конца осени 2026 года не предусмотрено. Основной этап индексации государство провело с 1 марта, тогда выплаты пенсионерам, чьи пенсии подлежали перерасчету, увеличили в среднем на 12,1%, напоминает ПФУ.

В то же время отсутствие новой общей индексации не означает, что размер пенсии до конца осени останется неизменным для всех. Для отдельных категорий законодательство предусматривает автоматические повышения и доплаты.

Кто может получить больше до конца осени

Прежде всего это пенсионеры, достигающие определенного возраста. В 2026 году предусмотрены ежемесячные компенсационные выплаты:

от 70 до 74 лет – до 300 гривен;

от 75 до 79 лет – до 456 гривен;

от 80 лет – до 570 гривен.

Такие доплаты начисляются автоматически со дня достижения соответствующего возраста, если выполняются установленные условия. В частности, общий размер пенсионной выплаты не должен превышать 10 340,35 гривен.

Важно, что возрастные доплаты не суммируются между собой. После перехода в следующую возрастную категорию пенсионер получает новую, более высокую доплату. Например, по достижении 75 лет выплата увеличивается до 456 гривен, а не добавляется еще 456 гривен к предыдущим 300.

Что будет с работающими пенсионерами

Отдельные изменения могут коснуться и пенсионеров, которые продолжают работать. Сам факт трудоустройства не означает автоматической отмены пенсии, однако статус работающего человека может влиять на отдельные доплаты и минимальные гарантии, предусмотренные именно для неработающих пенсионеров.

В то же время после приобретения необходимого дополнительного страхового стажа работающим пенсионерам проводят перерасчет пенсии. В 2026 году такой перерасчет для тех, кто соответствует установленным условиям, проводился автоматически с 1 апреля.

Справочно! При перерасчете могут учитываться как дополнительный страховой стаж, так и заработная плата после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Могут ли пенсии вырасти до конца осени

Также мы ранее писали о том, что до конца осени выплаты могут увеличиться для людей, которые приобретают право на предусмотренные законодательством доплаты или перерасчет.

Поэтому размер пенсии конкретного человека зависит не только от мартовской индексации. Важную роль играют возраст, страховой стаж, статус трудоустройства и право на отдельные повышения.