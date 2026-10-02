Чи буде ще одна загальна індексація пенсій

Масштабного повторного осучаснення пенсій до кінця осені 2026 року не передбачено. Основний етап індексації держава провела з 1 березня, тоді виплати для пенсіонерів, пенсії яких підлягали перерахунку, збільшили в середньому на 12,1%, нагадує ПФУ.

Водночас відсутність нової загальної індексації не означає, що розмір пенсії до кінця осені залишатиметься незмінним для всіх. Для окремих категорій законодавство передбачає автоматичні підвищення та доплати.

Хто може отримати більше до кінця осені

Передусім це пенсіонери, які досягають певного віку. У 2026 році передбачені щомісячні компенсаційні виплати:

від 70 до 74 років - до 300 гривень;

від 75 до 79 років - до 456 гривень;

від 80 років - до 570 гривень.

Такі доплати встановлюють автоматично з дня досягнення відповідного віку, якщо виконуються встановлені умови. Зокрема, загальний розмір пенсійної виплати не має перевищувати 10 340,35 гривні.

Важливо, що вікові доплати не сумуються між собою. Після переходу до наступної вікової категорії пенсіонер отримує новий, більший розмір доплати. Наприклад, після досягнення 75 років виплата збільшується до 456 гривень, а не додається ще 456 гривень до попередніх 300.

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Що буде з працюючими пенсіонерами

Окремі зміни можуть стосуватися і пенсіонерів, які продовжують працювати. Сам факт працевлаштування не означає автоматичного скасування пенсії, однак статус працюючої людини може впливати на окремі доплати та мінімальні гарантії, які передбачені саме для непрацюючих пенсіонерів.

Водночас після набуття необхідного додаткового страхового стажу працюючим пенсіонерам проводять перерахунок пенсії. У 2026 році такий перерахунок для тих, хто відповідає встановленим умовам, проводився автоматично з 1 квітня.

Довідково! Під час перерахунку можуть враховувати як додатковий страховий стаж, так і заробітну плату після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

Чи можуть пенсії зрости до кінця осені

Також ми раніше писали про те, що до кінця осені виплати можуть збільшитися для людей, які набувають права на передбачені законодавством доплати або перерахунок.

Тому розмір пенсії конкретної людини залежить не лише від березневої індексації. Значення мають вік, страховий стаж, статус працевлаштування та право на окремі підвищення.