Несмотря на постоянные атаки россиян на критическую инфраструктуру, Украина имеет подготовленные варианты действий в случае осложнений в энергетической сфере. Следовательно, президент Украины озвучил, как именно планируют реагировать на потенциальные вызовы во время отопительного сезона.

Как Украина готовится к возможным проблемам с газом?

На встрече с журналистами 8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на газовую инфраструктуру Украины российские атаки оказывают сильное давление, но Украина имеет несколько планов на разные случаи, передает 24 Канал.

Читайте также Газ могут отключать целыми микрорайонами, – мэр Ивано-Франковска

Владимир Зеленский Президент Украины В плане "Б", если, например, будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, – мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. План "А", когда мы больше используем свою добычу. В плане "Б" понимаем, где брать деньги, которые необходимы.

Кроме того, Зеленский рассказал, какая будет проводиться работа на фоне атак россиян на энергетику, в частности президент заявил, что энергетику будут защищать и восстанавливать несмотря ни на что.

Напоминаем, во время брифинга 7 октября министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что говорить о долговременных отключениях света, которые могут нас ждать, пока рано.

Гринчук добавила, что ситуация с энергетикой сейчас под контролем и все делается, чтобы избежать отключений света.

Какой план в Украине во время возможного блэкаута?