Бензин по 70 гривен: достигнет ли топливо в Украине такой отметки

В июне цены на бензин в Украине местами достигли отметки в 65-67 гривен за литр. Однако в начале июля стоимость топлива стабилизировалась.

Будет ли бензин стоить по 70 гривен

В частности на цены повлияли три фактора, пишет 24 Канал со ссылкой на Фокус.

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Энергоэксперт, директор спецпроектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев объяснил, что первый фактор – это введение в действие закона об обязательном наличии биокомпонентов в бензине. Он в частности предусматривает штрафы для операторов за наличие бензина, который не соответствует новым требованиям.

Законопроект не подписал президент, он не вступил в силу, но был проблемой - некоторые снял с продажи бензин, не содержащий биокомпонентов,

– отметил Рябцев.

Также на стоимость топлива в Украине имел влияние курс евро. Произошло укрепление евро к гривне, поэтому и подорожала стоимость топлива, которое операторы ввозят из стран Евросоюза.

Третьим фактором, согласно словам эксперта, стало подорожание нефтепродуктов на границе на 7–10% в течение июня по всем бензинам. В то же время несмотря на все выше перечисленные моменты, по мнению Геннадия Рябцева в ближайшие недели топливо на АЗС в Украине должно подешеветь.

Потому что плюс 4 гривны на литре – это просто чрезмерный рост, не обоснованный экономически. Если трейдеры не почувствуют после этого роста, которое произошло, уменьшение спроса, то они не будут ничего делать, а цены сохранятся,

– заявил энергоэксперт.

Более того, Рябцев добавил, что по состоянию на сейчас происходит снижение стоимости сжиженного автомобильного газа (пропан-бутан).

Там соотношение уже где-то 55% в цене с бензином, и это уже нормально для владельцев двухтопливных автомобилей. Если сейчас трейдеры почувствуют, что спрос начинает уменьшаться и часть продаж у них начинает забирать пропан-бутан, то они уменьшат цены,

– пояснил эксперт.

Обратите внимание! По его мнению, нынешний уровень цен является экономически необоснованным, а цены – завышенными.