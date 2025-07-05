Чи буде бензин коштувати по 70 гривень

Зокрема на ціни вплинули три чинники, пише 24 Канал з посиланням на Фокус.

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Енергоексперт, директор спецпроєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев пояснив, що перший чинник – це запровадження в дію закону про обов'язкову наявність біокомпонентів у бензині. Він зокрема передбачає штрафи для операторів за наявність бензину, який не відповідає новим вимогам.

Законопроєкт не підписав президент, він не набув чинності, але був проблемою — дехто зняв з продажу бензин, що не містить біокомпонентів,

– зазначив Рябцев.

Також на вартість пального в Україні мав вплив курс євро. Відбулося зміцнення євро до гривні, тому й подорожчала вартість пального, яке оператори ввозять з країн Євросоюзу.

Третім чинником, згідно зі слів експерта, стало подорожчання нафтопродуктів на кордоні на 7–10% впродовж червня по усім бензинам. Водночас попри всі вище перераховані моменти, на думку Геннадія Рябцева найближчими тижнями пальне на АЗС в Україні має подешевшати.

Тому що плюс 4 гривні на літрі – це просто надмірне зростання, не обґрунтоване економічно. Якщо трейдери не відчують після цього зростання, яке відбулося, зменшення попиту, то вони не будуть нічого робити, а ціни збережуться,

– заявив енергоексперт.

Ба більше, Рябцев додав, що станом на зараз відбувається зниження вартості скрапленого автомобільного газу (пропан-бутан).

Там співвідношення вже десь 55% у ціні з бензином, і це вже нормально для власників двопаливних автомобілів. Якщо зараз трейдери відчують, що попит починає зменшуватися і частину продажу в них починає забирати пропан-бутан, то вони зменшать ціни,

– пояснив експерт.

Зверніть увагу! На його думку, нинішній рівень цін є економічно необґрунтований, а ціни – завищеними.