Будущая пенсия: как посчитать свои выплаты на старости лет

Украинцы, которые вот-вот достигнут пенсионного возраста могут рассчитать размер своих будущих выплат. Однако этой функцией могут воспользоваться также и младшие граждане.

Как посчитать будущую пенсию

Чтобы вычислить свою будущую пенсию, нужно умножить размер средней заработной платы в Украине, коэффициент зарплаты застрахованного лица и коэффициент трудового стажа.

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Эти показатели высчитывают так:

Показатель средней заработной платы – равен среднему заработку, с которого уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

– равен среднему заработку, с которого уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. Коэффициент зарплаты застрахованного лица – сумма отношений заработной платы соответствующего месяца к средней заработной плате по Украине. Чтобы определить месячный коэффициент заработной платы надо разделить размер зарплаты лица в текущем месяце на среднюю зарплату в Украине за этот же месяц.

– сумма отношений заработной платы соответствующего месяца к средней заработной плате по Украине. Коэффициент страхового стажа – надо умножить общее количество месяцев трудового стажа на расчетное значение одного года страхового стажа и поделить на 12. То есть годы стажа нужно умножить на 0,01.

Сейчас средняя зарплата в Украине составляет 16 012 гривен.

Поэтому, чтобы высчитать будущую пенсию, нужно перемножить между собой эти три показателя. Чтобы получать пенсию около 14 тысяч гривен, нужно, чтобы заработная плата была втрое выше средней в Украине.

Как рассчитать пенсию быстро

Если человек не хочет считать будущую пенсию вручную, он может использовать "Пенсионный калькулятор". Чтобы им воспользоваться, надо зарегистрироваться на сайте ПФУ.

Далее пользователь получит информацию из Реестра застрахованных лиц относительно его персональных данных (ФИО, дата рождения, пол) и данных его трудовой деятельности.

Пользователь имеет возможность определить условия расчета пенсии, а именно:

выбрать алгоритм расчета – как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

актуализировать данные трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка (при необходимости);

выполнить расчет пенсии (кнопка "Сохранить и рассчитать").

Лицо сможет узнать: