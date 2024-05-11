Як порахувати майбутню пенсію

Аби обчислити свою майбутню пенсію, потрібно помножити розмір середньої заробітної платні в Україні, коефіцієнт зарплати застрахованої особи та коефіцієнт трудового стажу.

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Ці показники вираховують так:

Показник середньої заробітної плати — дорівнює середньому заробітку, з якого сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.

— дорівнює середньому заробітку, з якого сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Коефіцієнт зарплати застрахованої особи — сума відношень заробітної плати відповідного місяця до середньої заробітної плати по Україні. Щоб визначити місячний коефіцієнт заробітної плати треба поділити розмір зарплати особи в поточному місяці на середню зарплату в Україні за цей же місяць.

— сума відношень заробітної плати відповідного місяця до середньої заробітної плати по Україні. Коефіцієнт страхового стажу — треба помножити загальну кількість місяців трудового стажу на розрахункове значення одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.

Нагадаємо! Нині середня зарплата в Україні становить 16 012 гривень.

Тож, щоб вирахувати майбутню пенсію, потрібно перемножити між собою ці три показники. Щоб отримувати пенсію близько 14 тисяч гривень, потрібно, аби заробітна плата була втричі вищою за середню в Україні.

Як розрахувати пенсію швидко

Якщо особа не хоче рахувати майбутню пенсію вручну, вона може використати "Пенсійний калькулятор". Щоб ним скористатися, треба зареєструватися на сайті ПФУ.

Далі користувач отримає інформацію з Реєстру застрахованих осіб щодо його персональних даних (ПІБ, дата народження, стать) та даних його трудової діяльності.

Користувач має можливість визначити умови розрахунку пенсії, а саме:

обрати алгоритм розрахунку – як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного заробітку (за потребою);

виконати розрахунок пенсії (кнопка "Зберегти та розрахувати").

Особа зможе дізнатися: