Что будет, если в Украине зафиксируют дефицит газа: в Минэнерго рассказали о планах

В Минэнерго заявили, что уже созданы планы резервного обеспечения населенных пунктов газом, а также его ограничения на случаи дефицита ресурса после российских атак на газовую инфраструктуру.

Как будет действовать Украина во время дефицита газа?

Первым шагом для преодоления возможного дефицита газа является формирование резервных схем поставки газа для населенных пунктов с учетом типологии распределительных сетей и сценариев возможного падения давления, передает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра энергетики Николая Колесника во время пресс-брифинга "Состояние прохождения отопительного сезона 2025 – 2026".

Речь идет, в частности, о планировании распределения газа по высоким, средним и низким давлением.

Далее группируем по типологии населенных пунктов, группируем категории потребителей – бытовые, не бытовые, промышленные потребители, в которых есть резервные типы питания,

– объясняет Колесник.

Кроме этого, в Минэнерго добавляют, что разработан механизм на случаи локального и общенационального уровня опасности.

Происходит он следующим образом:

Во-первых, осуществляется ограничение давления в данной системе,

Во-вторых, проводится локализация последствий (во время локализации происходит ремонт поврежденного оборудования газовой инфраструктуры).

Интересно! Как отметила член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталья Бойко, пишет "Интерфакс", ситуация с газом в Украине не настолько критична, как можно было бы ожидать после массированных атак России.

Будут ли ограничения газа для населения?

По словам Колесника, в случае разгерметизации и поражения объекта газовой инфраструктуры уже наработаны сценарии как удержать подачу природного газа в населенные пункты.

В то же время относительно очередей ограничения Колесник заметил, что население относится к последней очереди таких мероприятий.

Население является последней очередью... Население является гарантированным потребителем в понимании безопасности,

– пояснил заместитель министра.

Обратите внимание! Ситуация с обеспечением газом зависит еще и от количества точек подачи газа из труб высокого давления в определенный населенный пункт. Таким образом, чем их больше, тем и больший уровень надежности обеспечения ресурсом.

Подали ли в Украине газ во всех областях?