Будут ли в Киеве выключать свет каждый день: в ДТЭК объяснили, чего ждать

В Киеве и в других регионах почасово отключают электроэнергию. Все из-за массовой ракетной атаки россиян. Сколько дней будут продолжаться отключения в столице – зависит от состояния энергосистемы.

В ДТЭК Киевские электросети ранее обнародовали график отключений. Будут ли отключать свет каждый день, зависит от состояния энергосистемы и дефицита энергетической инфраструктуры.

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Как только состояние стабилизируется – по распоряжению государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго, отключение по графикам прекратится,

– говорится в сообщении.

В Киеве будут отключать свет всем очередям

Из-за дефицита мощности власти ограничивают электроснабжение всех трех очередей. Также в Киевской области ограничат электроснабжение сразу двум очередям.

Накануне, 11 октября, сначала планировали, что отключение будет касаться только третьей очереди, но затем вынужденно отключили свет для всех. Также уверяли, что отключение будет длиться не более 4 часов.

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь – с 12:00 до 16:00

3 очередь – с 16:00 до 20:00



Как подготовиться к отсутствию света / Инфографика 24 канала